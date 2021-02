Occhi puntati al cielo per vedere che tempo che fa, ecco le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura Gabriele Galastro.

Analisi sinottica



Dopo il peggioramento di ieri, nella giornata odierna avremo tempo inizialmente più stabile ma che andrà a peggiorare a partire dalla sera con un rinforzo generale della ventilazione e con un aumento della nuvolosità.

Da venerdì è atteso un netto ricambio d’aria per l’afflusso di aria più fredda proveniente dai Balcani con una sensibile diminuzione delle temperature e con cielo spesso coperto. Tempo più soleggiato a partire da Domenica.

Giovedì 11 febbraio 2021

Tempo Previsto: In mattinata possibili nebbie sulla medio-bassa pianura, nei restanti settori tempo soleggiato.

Dal pomeriggio sui settori orientali graduale aumento della nuvolosità in estensione entro la serata sui settori centro-occidentali, possibili sporadiche nevicate sui settori Prealpini.

Temperature: Minime comprese tra -1 e 4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10 e 13°C.

Venti: Sia in pianura che in quota durante la mattinata venti deboli localmente moderati da est, tra il pomeriggio e la sera rinforzo della ventilazione con raffiche localmente intense.

Venerdì 12 febbraio 2021

Tempo Previsto: Nella notte cielo nuvoloso o coperto su tutta la regione con possibili deboli nevicate sulle Alpi orientali e settori Prealpini, altrove tempo prevalentemente asciutto.

In mattinata sui rilievi Alpini e Prealpini cielo poco nuvoloso, in pianura cielo nuvoloso o coperto.

Tra il pomeriggio e la sera cielo nuvoloso o coperto su tutta la regione con possibili sfiocchettate tra i rilievi Prealpini e le zone Pedemontane.

Temperature: Minime comprese tra -2 e 1°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 3 e 5°C.

Venti: Sia in pianura che in quota venti moderati a tratti di forte intensità con provenienza orientale.

Sabato 13 febbraio 2021

Tempo Previsto: In mattinata tra i rilievi Prealpini e la pianura cielo nuvoloso o coperto, sui rilievi Alpini cielo poco nuvoloso.

Dal pomeriggio in pianura possibili ampie schiarite ad eccezione del settore orientale dove insisterà una maggiore nuvolosità.

Temperature: Minime comprese tra -4 e 0°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 1 e 3°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da est, in quota venti moderati a tratti di forte intensità da est.