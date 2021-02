Con i due SuperG si aprono i Mondiali di Cortina

Due gare nello stesso giorno, a distanza di poche ore. Il programma sportivo dei Mondiali di Cortina si aprirà con i due superG, in origine previsti per martedì e spostati a giovedì 11 febbraio a causa del maltempo.

Alle 10.45 sull’Olympia delle Tofane partirà la gara femminile; sarà aperta da Marta Bassino che ha di nuovo preferito il pettorale numero 1. La svizzera Lara Gut-Behrami, leader di specialità in Coppa del Mondo e una delle grandi favorite, ha scelto per prima e ha deciso di partire con il 7. Pettorale 5 e 9 per Corinne Suter e Federica Brignone, seconda e terza nella standing di specialità. La campionessa in carica Mikaela Shiffrin avrà il pettorale 4.

Alle 13 la nuova pista Vertigine ospiterà il superG maschile. Il pettorale 1 verrà indossato dall’austriaco Christian Walder, con il 3 toccherà a Mauro Caviezel, grande protagonista di inizio stagione che si è poi dovuto fermare per infortunio e che ritornerà in pista domani, per la gara iridata. Numero 5 per l’attuale leader della classifica di superG, l’austriaco Vincent Kriechmayr. L’italiano Dominik Paris, che ha vinto il titolo nell’ultima edizione di Åre (2019) partirà con l’8.

Start list donne

Start list uomini