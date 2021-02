Che Dio ci aiuti, Il diavolo veste Prada o Il giustiziere della notte? La tv dell’11 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 11 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Pensaci tu!” e “Desideri”. Nel primo, suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese…

Nel secondo, scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che però non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fa re chiarezza sui propri sentimenti, mentre Nico ed Erasmo si trovano costretti in una difficile convivenza…

Canale5 alle 21.45 proporrà la visione del “Il diavolo veste Prada”. La volubile e crudele Miranda Priestly è un mito della moda: dirige la rivista più venduta e prestigiosa a livello internazionale, “Runaway”. Andrea Sachs, ventitreenne che sogna di diventare scrittrice, accetta di lavorare per lei in cambio di una futura raccomandazione…

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via lo show “Lui è peggio di me”. Marco Giallini e Giorgio Panariello, due artisti apparentemente molto diversi si trovano a condividere lo spazio televisivo e si scoprono più simili di quanto pensavano. Monologhi, interviste, canzoni e gag di cui spesso saranno protagonisti e a volte condivideranno con gli ospiti in un clima tra la sit com e lo show tv.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, e su La 7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “La pupa e il secchione e viceversa”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il Giustiziere della notte – Death Wish”; su La5 alle 21.05 “Le pagine della nostra vita”; su Iris alle 21.10 “The peacemaker”; e su Italia2 alle 21.10 “Animal – Il segreto della foresta”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie For life”. Aaron Wallace viene accusato ingiustamente e condannato all’ergastolo. Durante la sua prigionia studia per conseguire l’abilitazione ad avvocato e nel frattempo fornisce consulenza legale ai suoi compagni di carcere.

Su Rai5 alle 21.15 verrà riproposto il tradizionale Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia 2019, diretto dal maestro Daniel Harding. Una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati dai solisti Rosa Feola e Xabier Anduaga e dal Coro del Teatro La Fenice. Regia televisiva a cura di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset