Arcene, scoperto focolaio Covid: “Scuole medie chiuse a tempo indeterminato”

Lezioni in presenza sospese alla scuola media Consonni di Arcene, dove a partire da venerdì 12 febbraio tornerà la didattica a distanza. Lo comunica il sindaco Roberto Ravanelli, specificando che “l’Ats ha consigliato la chiusura tempo indeterminato” a causa del contagio da Covid-19 “che di giorno in giorno si sta facendo più esteso”. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino si legge che “dal 30 gennaio è stato rilevato un crescente aumento del numero di casi tra gli studenti ed il personale dell’istituto scolastico”, che ospita anche le due classi quinte elementari.

Il Comune della Bassa è tenuto sotto osservazione dall’Ats: nella settimana che va dal 3 al 9 febbraio si è registrata infatti una significativa escalation di contagi (tasso di incidenza 5,1 per 1.000 abitanti; 25 nuovi casi, +23 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, secondo l’ultimo report dell’Agenzia di Tutela della Salute).

“Il sospetto che la virulenza ad Arcene sia il risultato di un focolaio, anche di varianza del virus, è fondato e ci deve responsabilizzare particolarmente anche in previsione delle vacanze di Carnevale – spiega un comunicato ufficiale diffuso dall’amministrazione -. Dobbiamo più che mai osservare scrupolosamente tutte le norme comportamentali che sono diventate di dominio comune, ma non da tutti osservate. Se gli studenti riescono a superare il contagio con lievi sintomi o in mancanza di ogni segnale, risultano portatori verso i genitori e i nonni, che sappiamo essere molto più vulnerabili”.

“Circa il 50% dei positivi sul territorio comunale è costituita propria da studenti delle scuole – specifica il primo cittadino, raggiunto al telefono da Bergamonews -. L’altra metà è composta da genitori e nonni. Non voglio spaventare nessuno, ma nemmeno nascondere i rischi a cui siamo esposti”.

Il comunicato