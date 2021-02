Al via la prima scuola di politica di Azione a Bergamo

“Il compito della politica è migliorare la vita delle persone attraverso il buon governo”

Con questa citazione del loro leader politico, Carlo Calenda, il gruppo Bergamo in Azione presenta la propria scuola di formazione politica e amministrativa.

“Presupposto del buon governo è la competenza politica e amministrativa con uno sguardo alla storia e uno al futuro”, si legge nel documento di presentazione.

Al via, quindi, la prima edizione di scuola di Azione rivolta a tutti coloro che sono impegnati a diverso titolo nella vita sociale e politica del Paese o siano intenzionati a farlo.

La proposta formativa sarà articolata in più fasi con un grado sempre maggiore di approfondimento e specializzazione. La prima fase che si terra dal 22 febbraio 2021 al 14 giugno 2021 tratterà competenze di base e sarà articolata in quattro moduli in cui la politica verrà tratta sotto diversi aspetti.

Dal contesto legislativo all’aspetto economico, dalle politiche amministrative fino ad uno sguardo sull’Italia nel mondo.

Tutti i temi saranno discussi e spiegati da un team di docenti costituito da esperti del coordinamento Azione di Bergamo come i professori Sergio Mascheretti e Giulio Bassi.

Per partecipare, è possibile scrivere anche alla pagina Facebook: Bergamo in Azione