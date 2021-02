Tamponi rapidi per aziende e società sportive: con Habilita è possibile

Tamponi rapidi per le aziende e società sportive: ora con Habilita si può. È stato infatti attivato recentemente questo nuovo servizio particolarmente utile e molto richiesto per fornire risposte precise e puntuali nei casi di dipendenti che hanno il dubbio di aver contratto il Covid19.

È uno strumento utile soprattutto per le indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di prevenzione, controllo e contenimento dei contagi. I test antigenici o rapidi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 rivelano la presenza di antigeni (proteine) virali specifici nelle secrezioni respiratorie mediante l’utilizzo di tampone nasofaringeo. Questo test consente di avere una risposta in tempi più rapidi rispetto al tampone molecolare in RT-PCR.

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Habilita si è sempre mossa rapidamente per mettere a disposizione dell’utenza strumenti utili per individuare la presenza di soggetti che fossero venuti in contatto il Covid19: parliamo di test sierologici e di tamponi molecolari. Si tratta di esami per il cui esito è necessario attendere i risultati del laboratorio di Analisi. Sottoponendosi al testi antigenico, invece, è possibile avere l’esito nel giro di pochi minuti.

Habilita propone questo servizio esclusivamente presso la propria struttura di Zingonia; in alternativa, nel caso non fosse possibile effettuare il test nella sede Habilita, è possibile l’invio di personale infermieristico per effettuare i tamponi direttamente nelle sedi di aziende o società sportive che ne facessero richiesta. Ricordiamo infine che in Habilita è presente un ufficio dedicato alla Medicina in Azienda che propone pacchetti specifici e percorsi dedicati a seconda delle richieste e delle esigenze di ogni singolo cliente. Il referto viene fornito anche in lingua inglese.

Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a medicinainazienda@habilita.it