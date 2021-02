Superbonus, “Prorogare la misura e rendere le pratiche più semplici”

“L’appello di Ance di prorogare il superbonus edilizio 110% va valutato e accolto. La richiesta evidenzia soprattutto come la misura sia riuscita a cogliere in pieno gli obiettivi per cui è nata e che, come maggioranza e Partito Democratico, ci erano posti: rilanciare la conversione ecologica delle abitazioni con impianti energetici più efficienti e al tempo stesso garantire maggiore sicurezza contro le calamità naturali. Ma non solo, stiamo concretamente riattivando il settore edile, attraverso la leva del superbonus che è in grado di attirare nuovi investimenti e di creare nuova occupazione”.

Così Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera, in merito alla posizione di Ance che ha evidenziato gli effetti positivi del superbonus: 6 miliardi l’anno di spesa aggiuntiva con un effetto totale sull’economia di 21 miliardi di euro e un incremento di circa 64.000 posti di lavoro nelle costruzioni, che arriverebbe a 100mila considerando i settori collegati.

“Crediamo sia utile che il nuovo governo valuti tutte le sue potenzialità e soprattutto garantisca che questi investimenti nell’edilizia sostenibile siano prolungati nel tempo, così da permettere alle famiglie di poter programmare gli interventi, e che le pratiche burocratiche e autorizzative siano rese più semplici, intervenendo anche sugli uffici comunali per renderli adeguati alle richieste dei cittadini”, conclude Nardi.