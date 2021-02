SMA Solar Technology AG supera il miliardo di euro di fatturato

Nel 2020, SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) ha venduto inverter per una potenza complessiva di circa 14,4 GW. Le vendite sono aumentate del 26% rispetto all’anno precedente (2019: 11,4 GW).

In totale, SMA conta quindi più di 100 GW di potenza di inverter installata. Secondo i calcoli preliminari del Consiglio di Amministrazione di SMA, il fatturato è aumentato, nonostante la pandemia, a circa 1.027 milioni di Euro (2019: 915,1 milioni di Euro), rientrando nelle previsioni del Consiglio di Amministrazione dell’inizio del 2020 di 1.000 – 1.100 milioni di Euro. Anche il risultato operativo lordo (Ebitda) provvisorio di circa 72 milioni di Euro (2019: 34,2 milioni di Euro) si è attestato all’interno del range di 50-80 milioni di Euro, atteso dal Consiglio di Amministrazione.

Il valore degli ammortamenti e svalutazioni, è stimato intorno ai 44 milioni di euro. Per l’esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione di SMA prevede un aumento di fatturato, che dovrebbe collocarsi fra i 1.075 e i 1.175 milioni di Euro, nonché un aumento del risultato operativo lordo compreso fra i 75 e i 95 milioni di euro.

“Nonostante la grande sfida rappresentata dalla pandemia, nel 2020 abbiamo raggiunto la crescita di fatturato e di risultati prevista all’inizio dell’anno”, afferma Jürgen Reinert, CEO di SMA.

“Grazie all’impegno dei nostri dipendenti e alla buona infrastruttura informatica, il passaggio allo smart working è avvenuto senza intralci. Abbiamo implementato rapidamente nell’azienda efficaci misure di prevenzione in stretta collaborazione con fornitori e clienti. In questo modo, non abbiamo dovuto interrompere in nessun momento la produzione né siamo dovuti ricorrere ad aiuti statali. Nel 2020 abbiamo venduto per la prima volta inverter per un totale di circa 15 GW, equivalente alla potenza prodotta da 12 centrali nucleari. In totale, in tutto il mondo, al momento è installata una potenza di inverter SMA superiore a 100 GW, che contribuiscono a un approvvigionamento di energia sostenibile ed economico. Nel 2021 potremo ampliare tali successi, trarre vantaggio dall’atteso sviluppo positivo del mercato e crescere ulteriormente in termini di fatturato e risultati”.

Per il 2021 il Consiglio di Amministrazione di SMA prevede un aumento di fatturato che dovrebbe collocarsi fra 1.075 e 1.175 milioni di Euro. Gli incrementi più importanti provengono dall’ulteriore crescita attesa dell’area europea e americana e del mercato dei sistemi di accumulo. SMA ha già un buon posizionamento sul mercato e può trarre un nuovo vantaggio da questo sviluppo, consolidandolo ulteriormente. Inoltre il Consiglio di Amministrazione promuove, nell’ambito della strategia SMA 2025, l’ulteriore sviluppo del portafoglio prodotti, finalizzati alla creazione di sistemi per l’approvvigionamento di energia decentralizzata. Secondo il Consiglio di Amministrazione di SMA, inoltre, la profittabilità dell’azienda sarà supportata da costi di produzione più bassi, dallo sfruttamento di economie di scala, insieme ad un più contenuto calo dei prezzi a allo snellimento già avviato del portafoglio prodotti, con particolare attenzione alla valorizzazione di prodotti e sistemi con superiori margini di profitto . In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione ha previsto per il 2021 una crescita in termini di Ebitda tra i 75 e i 95 milioni di euro.

In occasione del Capital Markets Day, il Consiglio di Amministrazione di SMA ha presentato l’andamento dei diversi mercati, nonché la strategia e il posizionamento dell’impresa nel core business

e in altri importanti settori strategici. La presentazione, contenente ulteriori informazioni, è disponibile all’indirizzo www.sma.de/investor-relations/publikationen . Il bilancio completo del gruppo SMA per l’esercizio 2020 sarà pubblicato il 25 marzo 2021.

A livello globale sono installati inverter SMA con una potenza totale di più di 100 GW in più di 190 Paesi. La tecnologia pluripremiata di SMA è tutelata da oltre 1.600 brevetti e modelli di utilità registrati. Dal 2008 la società controllante SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) e le azioni sono quotate nell’indice SDAX.