Pessina è l’uomo della provvidenza, Freuler è ovunque, Djimsiti insuperabile

GOLLINI 6: Per farsi vedere deve fare il libero con un colpo di testa fuori dall’area allo scadere del primo tempo. Poi ricade in alti e bassi, pasticcia sul gol di Lozano per rimediare con un salvataggio decisivo alla mezz’ora.

TOLOI 6,5: Sicuro, attento a Insigne come a mantenere la posizione. Senza sbavature e senza commettere errori.

PALOMINO 6,5: I recenti errori non lo condizionano quando agisce da centrale, malgrado il giallo severo rimediato al 7′, in contrasto col saltimbanco Osimhen offre un rendimento costante. Viene sostituito perché Gasp non si fida delle scivolate del centravanti nigeriano e delle proteste della panchina azzurra.

CALDARA (Dal 26′ st) 6: Entra con grande tranquillità. Porta sicurezza alla linea difensiva.

DJIMSITI 7: Deve marcare Lozano con un occhio a Osimhen per aiutare Palomino gravato da un giallo iniziale. Puntuale nelle chiusure, accompagna meno del solito per non fare correre rischi.

SUTALO 6,5: In campo a sorpresa, è la scelta obbligata e azzeccata viste le assenze. Mantiene la giusta concentrazione e tiene bene la linea con Toloi, con il quale si alterna sulla corsia di destra. Prestazione più che sufficiente soprattutto considerato che non era inizialmente nemmeno tra i convocati.

FREULER 7: Irrinunciabile, ovunque e pulito nei disimpegni. Quando la squadra sembra soffrire il ritorno del Napoli è lui che accorcia i tempi per raffreddare il gioco.

DE ROON 7: Prestazione di esperienza, accompagnata da rispetto tattico a non esporre la linea mediana alle ripartenze avversarie. Diventa insuperabile quando c’è da soffrire per evitare il pareggio del Napoli.

GOSENS 7: Riesce a fare bene la doppia fase, attacca come sempre con un occhio particolare al primo raddoppio su Lozano.

PESSINA 7,5: A uomo su Bakayoko pronto ad attaccare la profondità che vale il raddoppio al 16’. Sette polmoni con il piede e il tocco da fuoriclasse quando anticipa Ospina per il terzo gol che vale la finale.

PASALIC (Dal 44′ st) S.V.

ZAPATA 7: Sassata di destro che lo riporta al gol dopo nemmeno 10′. Suo anche l’assist per Pessina per il raddoppio. Sfrutta la ritrovata fisicità per entrare in tutte le azioni da gol della squadra.

MURIEL 6,5: Sta talmente bene che lo trovi anche a raddoppiare. Lavoro oscuro che lo limita in lucidità sotto porta.

ILICIC (Dal 10′ st) 6: Non sembra nelle migliori condizioni di forma. Un lampo di sinistro troppo centrale che Ospina mette in angolo al 22’ e poco altro: da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa di meglio.

GASPERINI 8: Due partite di assoluto dominio nei confronti del Napoli. Qualificazione mai in dubbio malgrado assenze importanti. Ora più tempo per il campionato dove l’obiettivo del quarto posto non è lontano e nemmeno impossibile. A condizione che non si ripetano cali di tensione e la Champions non diventi un impegno troppo condizionante.