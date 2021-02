Longuelo, approvato il progetto per il rifacimento del campo sportivo

Il campo sportivo di Longuelo è stato uno dei primi in città a essere realizzato in erba sintetica, oltre 15 anni fa: ora è necessario un sostanziale rinnovamento del campo attuale con un nuovo manto in sintetico di ultima generazione, più performante di quello attuale e in linea con le disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti in materia di terreni non in erba naturale.

L’intervento, che durerà circa 90 giorni, era atteso da tempo, soprattutto dalla Ssd Bergamo Longuelo, la società sportiva che ha in gestione l’impianto, una delle realtà più grandi di Bergamo, con la prima squadra che milita nel girone C del campionato di Promozione.

Il Comune di Bergamo investirà 600mila euro per rifare il manto del campo e per realizzare diverse opere accessorie, come modificare il distanziamento delle linee laterali dalla recinzione esterna, riducendo le dimensioni del rettangolo di gioco, e aumentare così la metratura del campo per destinazione. In questo modo l’impianto rispetterà gli standard di sicurezza della Lega Nazionale dilettanti: la nuova tracciatura del campo, in conseguenza dell’allargamento delle fasce esterne, prevederà un rettangolo di gioco di dimensioni nette finali pari a m 98,00 x 54,50 con fasce laterali esterne del campo per destinazione di larghezza pari a 2,50 metri sui lati lunghi e 3,50 metri sui lati corti, migliorando la sicurezza per gli atleti.

Prevista poi l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione automatico e la sostituzione della rete di recinzione sul lato sud. Nuove saranno anche panchine e porte. Il tutto si aggiunge all’impianto di illuminazione recentemente rimodernato con luci a led.

“Con questo campo – spiega l’Assessore allo Sport Loredana Poli – continuiamo il rifacimento di diversi campi sportivi comunali in città, uno dopo l’altro. Il prossimo sarà quello in via Meucci (avviamo e concludiamo il progetto quest’anno e interverremo credo il prossimo anno) e, a seguire, nei prossimi anni interverremo a Monterosso sul campo di via Acquaderni e a Celadina, con il campo di via Pizzo Scais. Negli ultimi anni sono stati diversi i campi sportivi che siamo riusciti a rimettere a nuovo nei quartieri della città, penso a Campagnola, alla Clementina: anche se il covid19 ha limitato la pratica dello sport dilettantistico, non intendiamo interrompere questo piano integrato per la rimessa a nuovo dei campi sportivi della città, certi che, quando l’attività potrà ripartire a regime, sarà di fondamentale importanza avere campi performanti e in piena efficienza”.