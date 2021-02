L’International School of Bergamo in prima linea per un uso consapevole della rete

Ieri, martedì 9 febbraio, è stata la 18° giornata mondiale del Safer Internet Day, promossa da InSafe, network europeo dei Centri nazionali per la sicurezza in rete.

In tutta Europa molte scuole di ogni ordine e grado hanno messo in campo iniziative per innalzare la consapevolezza circa l’uso appropriato e sicuro di Internet.

Dalla nostra esperienza è importante che si inizi fin dai primi anni delle elementari, e che lo si faccia in modo pratico. La difficoltà più grossa infatti è non cadere nel facile rifugio “ ma tanto non succederà proprio a me”.

All’International School of Bergamo gli insegnanti si sono messi in gioco con piccoli test ma molto efficaci: basta una foto postata sull’account Facebook personale, per dimostrare ai bambini che può letteralmente fare il giro del mondo (con la gentile collaborazione di tutti gli insegnanti del mondo che condividono il tag #Saferinternetday), o spacciarsi per qualcuno di noto dietro una maschera, per far toccar con mano ad un bambino che non bisogna mai fidarsi di chi non si vede. Per fortuna la fantasia non manca, e ogni anno ci sono davvero un sacco di iniziative.

Ma il lavoro che si fa a scuola, deve trovare sempre una sponda forte nelle famiglie, ecco perchè è così importante continuare ad educare la propria comunità e invitare i genitori ad impegnarsi ad imparare; a spendere del tempo per documentarsi e conoscere tutte le diavolerie tecnologiche che sono presenti nella vita dei propri figli.

Ecco quindi qualche consiglio:

Condivisione: passate del tempo alla Xbox con vostro figlio; chiedetegli di condividere con voi le cose più divertenti che ha visto, o l’ultimo video su YouTube. Insomma, fate parte della sua vita digitale.

Confronto: condividete con altri genitori la vostra esperienza. E’ un modo anche per scoprire se qualcun altro ha trovato una strategia migliore per un problema simile che magari potrebbe funzionare anche con i vostri figli.

Time off: è davvero importante che i vostri figli trascorrano del tempo, anche molto tempo, lontano dai device. Incoraggiateli a dedicare il proprio tempo libero anche ad attività diverse da quelle online. Lo sport innanzitutto, ma anche la lettura o le attività manuali. Ricordatevi che siete il più importante “role model” della loro vita. E’ difficile immaginare che i vostri figli si stacchino dai device, se voi per primi ne siete rapiti.

Confini: negoziate, discutete e settate confini ben precisi…e poi fateli rispettare. Di tanto in tanto potrete rinegoziarli, ma solo ogni tanto.

Informazione: rimanete informati. La tecnologia evolve rapidamente!

Reputazione Online: ricordatevi e ricordate ai vostri figli, che ciò che va online, come foto o video, poi difficilmente viene cancellato!!!!

Parental Control: quasi tutti i device oramai hanno il Parental Control. E’ davvero importante usarli, tutti!

Dialogo aperto: i ragazzi potrebbero non condividere una loro preoccupazione con i genitori per paura di finire nei guai. Mantenere un dialogo aperto con i propri figli è importante in ogni circostanza, ma in particolare per tutto ciò che riguarda il mondo digitale