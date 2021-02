Indagine sugli under 35 lombardi: “Giovani & Covid: alla ricerca di un significato”

“Giovani&Covid-19: alla ricerca di un significato” è un progetto di ricerca attivato da un’equipe di ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano dedicato ai giovani adulti che vivono, studiano o lavorano in Lombardia oggi, al tempo del COVID-19.

In questi giorni è in partenza la terza fase di questa ricerca che ha come obiettivo quello di comprendere come i giovani italiani abbiano dato significato all’anno appena passato, come stanno vivendo il presente, e quali prospettive hanno per il loro futuro.

Se sei un giovane tra i 18 ed i 35 anni e vivi, studi o lavori in Lombardia sei invitato a dare il contributo a questa ricerca scientifica!

Per saperne di più e per partecipare alla ricerca ecco il link: https://unicatt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cYXgijdNT7RzEjz

La ricerca prevede la compilazione di una serie di questionari on-line, tutti comodamente tramite WhatsApp o pc! Nel rispetto delle norme sulla privacy, l’anonimato verrà sempre garantito, infatti non sarà mai possibile risalire all’identità dei partecipanti.

Per conoscere in dettaglio questo progetto di ricerca e i risultati delle fasi precedenti segui la pagine Instagram @giovani.e.covid e visita il sito internet https://www.giovaniecovid.com.

Per contattare i responsabili della ricerca:

michela.zambelli@unicatt.it

semira.tagliabue@unicatt.it