I volontari riaprono la chiesa di San Bernardino in Pignolo e di Santo Spirito

A tre mesi dalla completa sospensione delle visite su tutto il territorio nazionale, alcuni dei luoghi Aperti per Voi del Touring Club italiano tornano ad aprire le loro porte. Attualmente le riaperture di musei e siti culturali sono circoscritte alle sole regioni in zona gialla: “Un piccolo passo verso la ripartenza”, così il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha definito questa concessione varata con il Dpcm del 16 gennaio. Per molti italiani resta infatti la voglia di scoprire l’inestimabile patrimonio culturale che il nostro Paese ha da offrire, e perché non farlo almeno all’interno dei propri confini regionali?

“Accolgo queste nuove riaperture carico di speranza e ringrazio i nostri volontari – afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano – che donano parte del proprio tempo libero per garantire costantemente l’accessibilità di siti culturali altrimenti chiusi al pubblico o aperti con forti limiti di orario. Un impegno il loro che oggi, nella situazione complessa che stiamo vivendo – è ancora più necessario e prezioso. Noi vogliamo ripartire proprio da qui – conclude Iseppi – dalla bellezza, dalla cultura e dalla cura del patrimonio unico e straordinario che custodiamo.”

A Bergamo, dal 9 febbraio i soci volontari del Touring Club Italiano accoglieranno i visitatori alla Chiesa di San Bernardino in Pignolo, dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17. La chiesa fu eretta nella seconda metà del XV secolo probabilmente con la funzione di cappella per i nobili e i ricchi mercanti residenti in via Pignolo e per testimoniare la profonda devozione della quale il santo godeva in terra bergamasca. L’interno presenta un’unica navata, con soffitto a capanna, movimentata tre cappelle su ogni lato e oltre l’arco trionfale, un presbiterio coperto da volta a crociera sotto la quale trionfante fa bella mostra di se la pala di Lorenzo Lotto, Madonna con Bambino in trono, angeli e santi del 1521.

Dall’11 febbraio i soci volontari del Touring Club Italiano accoglieranno i visitatori anche alla Chiesa di Santo Spirito, ogni giovedì e venerdì dalle 10 alle 16. Commissionata a Pietro Isabello nella prima metà del ‘500 dai ricchi mercanti venuti a risiedere nei borghi orientali, la chiesa rimase incompiuta con facciata a rustico sulla quale spicca una scultura in bronzo del 1972 (la grande volta di copertura fu realizzata da G.B. Caniana nel 1730-40). Nell’armonico interno, le cappelle laterali custodiscono capolavori di pittura cinquecentesca, tra i quali spicca nella quarta cappella destra la Madonna in trono con santi e angeli di Lorenzo Lotto (1521), conosciuta anche come pala di S. Spirito.

Il Touring Club Italiano sta lavorando per essere pronto a riaprire in sicurezza tutti i meravigliosi luoghi di Aperti per Voi, per far godere nuovamente della loro straordinaria bellezza.

Ma per farlo ha bisogno del sostegno di tutti. Oggi più che mai prendersi cura delle bellezze del Paese significa dare un contributo importante alla sua ripartenza.

Per info visitare il sito touringclub.it/riapertipervoi