Dalle RSA in crisi ai permessi retribuiti con la legge 104: il notiziario Cisl

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl.

Il punto della Segretaria

La campagna vaccinale anti covid a Bergamo nel punto di Caterina Delasa

RSA in crisi: come uscirne?

La pandemia da Covid, tra le altre realtà, ha messo in crisi anche l’economia delle Case di Riposo della provincia di Bergamo. Molte di queste strutture hanno già denunciato gravi situazioni, che si possono risolvere solo con la riduzione del personale o con l’aumento dei costi a carico delle famiglie degli ospiti.

A tal proposito, FNP Bergamo si fa carico di avanzare la proposta, a strutture partecipate e private e a tutti gli anti territoriali, di investire in direzione del progetto “RSA Aperte”.

Cosa sono le RSA aperte

La RSA Aperta è una Misura innovativa che offre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e sociosanitari utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile, con l’obiettivo di rinviare nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale.

In pratica sono servizi offerti al fine di sostenere le famiglie a aiutarle a gestire i parenti affetti da demenza o da altre patologie di natura geriatrica, sia con prestazioni al domicilio, sia accedendo alle stretture per attività specifiche.

I destinatari sono persone non autosufficienti over 75, riconosciuti invalidi al 100%, che dispongono almeno di un caregiver familiare o professionale che presta assistenza nell’arco della giornata e della settimana.

La rsa aperta garantisce servizi domiciliari ( fisioterapici, di supporto ai caregivers, interventi socioeducativi, relazionali e psicologici) e semiresidenziali, questi ultimi con prestazioni sia individuali che di gruppo.

La richiesta di RSA Aperta va presentata presso l’ATS di riferimento o nel distretto sanitario più vicino alla propria residenza.

Legge 104 e permessi retribuiti

come fare domanda