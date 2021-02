Covid, curva epidemica in lieve aumento nella Bergamasca: i comuni più colpiti

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +758, con media giornaliera di nuovi casi pari a 108. Ciò si traduce in un ulteriore incremento della curva epidemica.

Il valore di incidenza complessivo settimanale sale a 66 casi per 100mila abitanti.

Le “aree critiche” (sia pur su valori contenuti) sono per lo più rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con il distretto di Bergamo Ovest (Romano di Lombardia in particolare).

I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio sono quelli di Arcene (tasso di incidenza 5,1 per 1.000 abitanti; 25 nuovi casi, +23 nuovi casi rispetto alla settimana scorsa), Pognano (tasso di incidenza 4,9 per 1.000 abitanti; +8 nuovi casi, +5 rispetto alla settimana precedente), Trescore Balneario (20 nuovi casi, +18, tasso 1,9), Osio Sotto (18, +15, 1,4), San Paolo d’Argon (17, +14, 2,8).

In termini generali, l’incremento appare diffuso in buona parte del territorio bergamasco.

L’area meno impattata è nuovamente quella afferente all’ambito della Valle Brembana. Interessante la situazione relativa alla Valle Seriana Superiore, in quanto l’analisi geografica mostra una spaccatura netta tra l’area confinante con la Valle Camonica (Valle di Scalve, in generale) e buona parte dei comuni seriani più rivolti verso ovest-nordovest.

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti è pari a 111 (comuni con colore bianco nella mappa).

La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. Il prosieguo del trend incrementale che emerge dal monitoraggio di questa settimana porta a ribadire l’importanza di mantenere elevata l’attenzione su tutto il territorio, in particolare sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai.