Atalanta-Napoli, la diretta del match

C’è in palio la finale di Coppa Italia questa sera al Gewiss Stadium: si sfidano Atalanta e Napoli. La gara di andata, una settimana fa, è finita 0-0.

Gasperini lancia a sorpresa sulla fascia destra Sutalo. In attacco Muriel e Zapata, supportati da Pessina.

La diretta del match:

Il secondo tempo

78′- PESSINA!! ECCOLO IL TERZO GOL DELL’ATALANTA!! Grande azione di Ilicic e Zapata, palla in profondità per il numero 32 nerazzurro che con uno “scavetto” batte Ospina in uscita!!

77′- Miracolo di Gollini su Osimhen! Il nigeriano a botta sicuro sul cross di Demme, ma la deviazione del portierone nerazzurro salva l’Atalanta!

71′- Cambia Gasperini: fuori Palomino (ammonito), dentro Caldara.

69′- Pessina dal limite, si supera Ospina ancora una volta! Terza occasione in 3′ per l’Atalanta!

68′- Corner di Ilicic e girata di testa di poco alta di Zapata! Che occasione per il colombiano!

67′- Sinistro dai 25 metri di Ilicic, Ospina alza sopra la traversa!

62′- Zapata! Atalanta a un passo dal 3-1! Il sinistro del colombiano, deviato da Rrahmani, termina fuori di pochissimo!

56′- Cambia subito Gasperini: fuori Muriel, dentro Ilicic.

53′- Lozano, il Napoli la riapre. Il messicano batte Gollini al secondo tentativo, dopo una prima respinta del numero 95 nerazzurro.

45′- Si riparte al Gewiss Stadium!

Il primo tempo

46′- Finisce qua il primo tempo: Atalanta-Napoli 2-0.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

44′- Zapata col sinistro, palla alta! Il colombiano si era trovato tra i piedi una respinta corta della difesa napoletana dopo un corner di Muriel, ma non è riuscito a coordinarsi come voleva.

37′- Muriel col destro, palla fuori di poco!

16′- PESSINA! IL RADDOPPIO DELLA DEA! Grandissima azione dei nerazzurri con Gosens e Zapata che confezionano un assist al bacio per l’ex Verona, che tutto solo davanti a Ospina non sbaglia!

10′- ZAPATA!! ATALANTA IN VANTAGGIO!! Bomba da fuori del colombiano, Ospina non ci arriva e la Dea è in vantaggio!!

7′- Palomino ferma con le cattive Lozano: primo giallo del match.

6′- Risponde l’Atalanta con un destro di Muriel, palla respinta da Rrahmani.

4′- Girata di Insigne dal limite, palla che termina a lato.

1′- Si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso.