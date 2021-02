Atalanta-Napoli di Coppa Italia, L’amore strappato o La Isla minima? La tv del 10 febbraio

Per la prima serata in tv, mercoledì 10 febbraio RaiUno alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Atalanta e Napoli, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Su Canale5 alle 21.40 prenderà il via la fiction “L’amore strappato”, con Sabrina Ferilli. La storia racconta di un drammatico errore giudiziario che strappa una bambina di sette anni alla sua famiglia. In questa puntata – La vita di Rosa e Rocco viene sconvolta quando l’uomo viene incolpato di un reato infame ed i servizi sociali strappano loro la figlia Arianna.

L’amore strappato è una miniserie divisa in 3 puntate diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ispirata a una storia vera, la miniserie racconta l’errore giudiziario che ha coinvolto nel 1995 la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il docu-reality “La caserma”. Un gruppo di ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 ed i 23 anni e di diversa estrazione sociale, vivono insieme per quattro settimane l’esperienza della leva militare con i suoi valori di solidarietà e disciplina

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “L’alba del giorno dopo”; su Rai4 alle 21.15 “La Isla Minima”; su La5 alle 21.05 “Lady Bird”; su Iris alle 21.10 “Il segreto dlela miniera”; e su Italia2 alle 21.10 “Il Re Scorpione 3 – La battaglia finale”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario musicale “P60lo Fresu – Musica da lettura”. Dalla biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, un viaggio culturale per i 60 anni di Paolo Fresu. Con lui il Quartetto d’archi Alborada, il pianista Dino Rubino, il bandoneonista Daniele di Bonaventura e il contrabbassista Marco Bardoscia daranno vita ad un racconto coadiuvato dalla voce di Alessandro Bergonzoni.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.45 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.