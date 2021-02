Striscia e il Tapiro a Sofia Goggia: “Sarà l’unico oro che vincerò quest’anno”

In attesa di conoscere le sorti della Coppa del Mondo di discesa libera, Sofia Goggia ha ricevuto un ‘premio’ sicuramente insolito.

La 28enne di Astino è stata raggiunta all’uscita di una palestra di Curno dall’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli, che le ha consegnato il “Tapiro d’Oro”.

La campionessa olimpica, caduta a Garmisch-Partenkirchen, ha dovuto dire addio ai propri sogni iridati a causa di un infortunio al piatto tibiale del ginocchio sinistro.

Nonostante la delusione per la mancata partecipazioni ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo, la finanziera orobica non ha perso il sorriso e la grinta che la contraddistinguono.

“Sarà l’unico premio d’oro che vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi – ha commentato con ironia Sofia ai microfoni della trasmissione televisiva -. Due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile”.

Per la fuoriclasse bergamasca si tratta del secondo “Tapiro d’Oro” della carriera, visto che nell’aprile 2019 era stata già intercettata in seguito all’incidente d’auto che l’aveva vista protagonista a Sestriere.