Stati Generali del Volontariato Bergamasco: ospiti Eraldo Affinati e Elena Granata

Con l’inizio del 2021 hanno preso il via anche gli “Stati Generali del Volontariato 2021 – Sempre connessi”: una chiamata a raccolta per discutere delle questioni più urgenti su cui il volontariato è chiamato ad impegnarsi e per definire insieme piste di lavoro da portare avanti nei prossimi anni. Quattro i temi proposti: accoglienza, povertà, salute, partecipazione.

Il mese di gennaio è stato dedicato all’accoglienza, in particolare con due iniziative che hanno coinvolto volontari e associazioni in percorsi e progettualità avviati già nel corso dell’anno precedente: la presentazione della ricerca “Il volontariato e la sfida dell’accoglienza” del 14 gennaio e la presentazione della “Guida pratica per l’accoglienza degli autori di reato” del 28 gennaio. Le registrazioni degli incontri e i documenti prodotti sono disponibili sul sito www.sgvb2021.org. I lavori sul tema si concluderanno mercoledì 10 febbraio alle 18 con il “Dialogo sull’accoglienza” in diretta streaming sul sito degli Stati Generali e sui canali social di CSV Bergamo e di Vita Non Profit (media partner dell’iniziativa). A dialogare sull’accoglienza sono stati chiamati Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, e Elena Granata, urbanista e docente del Politecnico di Milano. Modera l’incontro Riccardo Bonacina, fondatore di Vita Non Profit. Interverranno anche Candelaria Romero e Sita Zampou, due volontari che si confronteranno con gli ospiti portando lo loro esperienza.

Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, è nato nel 1956 a Roma dove vive e lavora. Insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, ha fondato la “Penny Wirton”, una scuola gratuita di italiano per immigrati. Autore di numerosi romanzi, nel 2020 per Mondadori ha pubblicato insieme a Marco Gatto “I meccanismi dell’odio. Un dialogo sul razzismo e i modi per combatterlo”. Elena Granata, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia Civile, è un urbanista e architetto sui generis: delle città analizza la dimensione sociale, antropica e mediale che precede e accompagna il progetto delle forme fisiche, interessandosi alla vita delle persone prima che alla definizione degli spazi. Le riflessioni dei due testimoni partiranno proprio da alcuni spunti emersi durante i percorsi delle prime settimane di Stati Generali, nei quali è stato evidenziato come l’accoglienza debba essere il valore su cui ri-fondare il volontariato di domani.

La partecipazione all’incontro è libera, ma è gradita una conferma di partecipazione compilando l’apposito modulo disponibile cliccando qui. Per maggiori informazioni scrivere a comunicazione.bergamo@csvlombardia.it.