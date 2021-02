Salto in alto, a Parma vittoria e miglior prestazione stagionale per Nicholas Nava

Nicholas Nava si conferma ai vertici dello salto in alto italiano.

Dopo il confronto con Gianmarco Tamberi ad Ancona, il 22enne di Borgo di Terzo si è imposto a Parma eguagliando la miglior prestazione stagionale.

In grado di superare senza problemi 2,02 e 2,10 metri, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha superato al terzo tentativo quota 2,14 commettendo tre errori a 2,17 che gli avrebbero permesso di fissare il personale indoor.

Nuovo primato nel disco invece per il compagno di squadra Giacomo Licini che si è reso protagonista della seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali di lanci.

Nonostante il maltempo che ha impedito lo svolgimento della giornata finale di gare, l’allievo di Roberto Alberti ha scagliato il proprio attrezzo a 45,76 metri, migliorandosi di trentaquattro metri.

In campo femminile terza piazza invece per Laura Torriani (Atletica Bergamo 1959) che non è andata oltre i 39 metri.

Fra gli ostacoli infine doppio podio a Saronno per Luca Manzoni (Bergamo Stars Atletica) che ha colto un secondo e un terzo posto nei 60 metri allievi