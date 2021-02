Intesa Sanpaolo eroga un finanziamento green di 45 milioni a Montello Spa

L’azienda Montello Spa ha ottenuto un finanziamento di 45 milioni di euro a valere sul plafond di 6 miliardi che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha destinato allo sviluppo dell’Economia Circolare, per la quale in Lombardia ha già sostenuto circa 30 progetti per un ammontare di oltre 100 milioni di euro.

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo sarà utilizzato da Montello S.p.A. a supporto del proprio piano investimenti 2021-2022, che prevede anche la crescita per linee esterne.

Montello Spa è attiva dal 1996 nel settore del recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica post consumo e dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata. Attualmente ricicla nel sito di Montello 300.000 ton/anno di imballaggi in plastica post consumo, da cui si ricavano materie prime seconde e 700.000 ton/anno di Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano-FORSU, provenienti dalla raccolta differenziata, da cui si ricava biogas utilizzato per produrre sia energia elettrica e termica, sia biometano, recuperando contestualmente anche l’anidride carbonica (CO2) per uso tecnico industriale, fra cui l’alimentare e producendo un fertilizzante organico di elevata qualità. Montello Spa, inoltre, detiene partecipazioni in società presenti in Lombardia, Toscana e Sicilia attive nel settore del riciclo di rifiuti post consumo, dotate di capacità di trattamento e riciclo per complessive 500.000 ton/anno.

In poco più di 20 anni dalla riconversione dell’attività da siderurgica (“brown economy”) in attività di riciclo di rifiuti plastici ed organici (“green economy”), Montello S.p.A. è diventata

un esempio non solo in Italia ma anche a livello internazionale di quella che oggi viene definita “Economia Circolare”.

L’operazione è indicativa della volontà delle migliori aziende del territorio di perseguire un piano di crescita responsabile e della loro capacità progettuale nonostante il difficile

momento condizionato dalla pandemia in corso. Il Gruppo Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Da questo background e dalla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno verso la circular economy, modello economico che mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale.

Roberto Sancinelli, Presidente e AD Montello Spa afferma: “Il futuro sociale economico – due aspetti questi che non potranno più essere disgiunti – dovrà basarsi su attese sempre più

green e gli sforzi tecnologico-innovativi dovranno essere indirizzati in tal senso”.

Tito Nocentini

Tito Nocentini, Direttore Regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo dichiara: “Il territorio lombardo è molto attento alla transizione verso l’economia green e il nostro impegno per sostenere questa fondamentale transizione è massimo: abbiamo infatti già erogato in Lombardia oltre 100 milioni di euro per circa 30 progetti di aziende innovative come Montello che stanno compiendo importanti passi in avanti per l’abbattimento dell’inquinamento e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Grazie alla collaborazione con la nostra Divisione IMI Corporate & Investment Banking abbiamo messo a punto questo finanziamento green che può avvalersi del plafond Circular Economy, innalzato da 5 a 6 miliardi per includere anche la clientela della rete UBI. Inoltre, in coerenza con il Piano della Commissione Europea per una crescita sostenibile, sono stati stanziati anche 2 miliardi per gli investimenti ESG (Environmental, Social, Governance) delle PMI. Riteniamo che un’azienda che investe in sostenibilità sia meno rischiosa, in quanto mostra capacità di resilienza e volontà di innovare”.