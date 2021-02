Il Covid non li scoraggia: a Seriate 4 giovani aprono due nuove attività

Due nuove attività, aperte in piena pandemia e gestite da giovani intraprendenti. Succede a Seriate, dove il 18 gennaio ha aperto in via Italia il panificio-pasticceria-gastronomia “La Bottega di Malù” gestito da due ragazze del paese, Luana e Mara, di 28 e 32 anni, che si occupano personalmente di preparare dolci, paste, brioches, pizze, casoncelli, ravioli, gnocchi e altro ancora. “Due ragazze che si sono rimesse in gioco – spiega il sindaco Cristian Vezzoli – rilevando una storica attività e personalizzandola con la loro passione”.

In via Cesare Battisti, il 7 gennaio, ha invece aperto “Napul’è”, pizzeria ma anche ristorante, hamburgeria e friggitoria gestita da Grevissa e Raffaele, 35 anni, dove si potrà asportare o pranzare con i piatti tipici della tradizione napoletana: dal panuozzo salsiccia e friarielli, alla mozzarella di bufala, dai paccheri di Gragnano alla la pizza napoletana.

“I miei complimenti a questi giovani che hanno deciso di aprire e gestire attività in un periodo particolarmente complesso – commenta il sindaco -. Le loro attività arricchiscono l’offerta a Seriate. Una vetrina illuminata, inoltre, ravviva la città, offre un servizio e combatte il degrado. In bocca al lupo ai giovani commercianti-ristoratori”.