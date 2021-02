Il tempo su Bergamo per le prossime ore e i prossimi giorni lo descrive Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo la breve pausa di lunedì una nuova circolazione depressionaria va organizzandosi sopra i cieli della Lombardia. Nelle ore serali di martedì avremo un veloce peggioramento che porterà tempo perturbato per tutto mercoledì. Giovedì correnti più asciutte settentrionali porteranno un netto miglioramento con clima piacevole e mite per il periodo. Da venerdì invece è confermato l’arrivo di aria fredda che ci farà tornare in inverno nei giorni successivi.

Martedì 9 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo in prevalenza nuvoloso su pianure e prime Prealpi mentre avremo nubi meno compatte sull’area Alpina. Possibile qualche piovasco al mattino su bassa Lombardia orientale. Tendenza a diradamento delle nubi anche sulle pianure con qualche apertura. Precipitazioni assenti nella prima parte della giornata. Tendenza a veloce aumento delle nubi dal pomeriggio-sera con le prime precipitazioni che dall’Appennino/basse pianure saliranno verso nord tra la tarda sera e le prima notte su mercoledì. Neve sopra i 1000-1300 metri.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 2 e 6°C. Massime in pianura in lieve calo e comprese tra 10 e 12°C.

Mercoledì 10 febbraio 2021

Tempo Previsto: giornata perturbata con piogge diffuse su tutta la regione e neve sopra i 700/1300 m con quota neve inferiore sulle Alpi e crescente andando verso sud.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 2 e 6°C. Massime in pianura in calo e comprese tra 5 e 11°C con valori maggiori sull’area orientale della regione e più bassi sull’area di nord-ovest.

Giovedì 11 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche velatura o nube di poco conto. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in pianura in calo e comprese tra -2 e 4°C. Massime in pianura in aumento e comprese tra 11 e 14°C.