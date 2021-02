Biglietto non obliterato, aggredisce due guardie giurate sul bus: denunciato

Non aveva obliterato il biglietto e quando le guardie giurate gli hanno chiesto i documenti per compilare la sanzione, lui le ha aggredite a calci e spintoni. Per questo motivo venerdì (5 febbraio) un giovane di Seriate è stato denunciato dagli agenti della polizia locale che l’hanno ritracciato a casa grazie al sistema di videosorveglianza del paese.

L’episodio è accaduto su un mezzo della linea Sab che da Berzo san Fermo arriva a Bergamo. Nei pressi di Albano Sant’Alessandro, sono salite a bordo due guardie giurate per controllare che tutti i passeggeri avessero il regolare documento di viaggio.

Quando l’hanno chiesto al ragazzo, con piccoli precedenti per furto, lui ne ha mostrato uno non obliterato. Gli operanti gli hanno chiesto i documenti per la sanzione prevista. Ma il giovane ha iniziato a inveire contro di loro, prima con parole e poi con calci e spintoni.

Le guardie giurate l’hanno invitato a scendere dal mezzo e hanno chiamato le forze dell’ordine, nel frattempo contattate anche da un uomo a bordo del pullman che aveva assistito alla scena.

Il giovane, italiano, ha continuato a insultare e ad aggredire le guardie, prima di darsi alla fuga a piedi. Nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti della Locale di Seriate, che dopo aver raccolto le testimonianze hanno iniziato le ricerche del fuggitivo.

Analizzando le immagini di videosorveglianza comunali, i vigili sono risaliti al percorso del ragazzo, che aveva già raggiunto l’abitazione di Seriate in cui vive con la famiglia.

Gli agenti sono andati a casa sua e gli hanno notificato la denuncia in stato di libertà per lesioni, rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a incaricato di pubblico servizio.

Le guardie giurate si sono recate al pronto soccorso per le cure del caso, anche se le lesioni sono risultate di lieve entità.