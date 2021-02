Atletica leggera, a Bergamo Mattia Italo Arnaboldi si impone nei 60 metri

I Campionati Italiani sono ormai alle porte e Mattia Italo Arnaboldi appare pronto per andar alla caccia del titolo nazionale allievi.

Il 16enne comasco ha illuminato il tunnel di via Monte Gleno sfrecciando nel doppio confronto sui 60 metri svoltosi a Bergamo.

Il portacolori dell’Atletica Riccardi Milano 1946 si è infatti aggiudicato entrambe le manche in programma all’interno dell’impianto indoor orobico fermando il cronometro in 7”04.

Distante nove centesimi dal proprio personale, il campione tricolore cadetti ha preceduto Elia Mauri (Atletica Gallaratese, 7”20) e Pietro Zaccaria Dario (Cus Insubria Varese Como, 7”21).

In campo femminile doppietta per Anna Marta Carnero (Atletica Vigevano) che ha abbassato per due volte il proprio record personale.

In grado di migliorarsi fra una sfida e l’altra, la 16enne pavese ha firmato il miglior tempo della giornata in 7”81 lasciandosi alle spalle Elisa De Santis (Team-A-Lombardia, 7”94), lontano soltanto un centesimo dal proprio primato.