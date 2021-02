Un mix tra video, podcast e radio: “Senti Chi Parla”, l’idea di 25 ragazzi di Nembro

“Si sente come una radio, si cerca come un podcast, si vede come Youtube. È una cosa seria come un giornale, è informale come un aperitivo, è intrigante come una serie tv”.

Queste sono le parole per descrivere Senti Chi Parla, il nuovo progetto editoriale realizzato dai ragazzi di Nembro. Il 31 gennaio è andata in onda la presentazione in diretta del loro palinsesto e il video – disponibile su Youtube – poco dopo una settimana, conta già più di 1000 visualizzazioni. Ne abbiamo parlato con due rappresentanti del progetto Gloria Gambi, 25 anni, e Alessia Arcieri, 21, in diretta dal loro studio di registrazione a Nembro.

“Il progetto è nato dal festival ‘Migliori di così’ di Nembro e dall’incontro fra On Air Production, società di produzione e Nembro Giovani, giornale mensile della parrocchia – spiega Gloria – L’idea è nata dalla volontà di prendere un posto da qualche parte e dalla voglia di fare e divertirsi”. Prosegue Alessia: “Il nostro motto è giovani per i giovani, anche se l’obiettivo è quello di essere fruibile anche per gli adulti”.

La redazione è composta da 25 ragazzi e ognuno contribuisce in base alle proprie conoscenze e passioni. Il palinsesto è formato da vari programmi, i cui argomenti spaziano dall’attualità al cinema, alla letteratura, alle notizie. Alessia prosegue: “L’obiettivo di questo progetto è creare uno spazio comunicativo, dove i giovani possano dare un punto di vista giovanile su temi di vari argomenti. Il punto è essere interconnessi”. Fin da subito i commenti sono stati più che positivi e non si limitano solamente ai territori della bergamasca, ma provengono anche da città come Firenze e Bologna. “Ci stiamo divertendo a fare questo progetto e magari questa voglia si sta trasmettendo anche a chi ci segue” commenta Gloria.

Alessia e Gloria sono due speaker del team dietro alla realizzazione di questo progetto, possibile anche grazie al sostegno dell’Oratorio San Filippo Neri e del Comune di Nembro.

“Noi siamo un paese fortunato, qualsiasi cosa possiamo mettere in campo, Nembro lo fa. Amiamo le iniziative”.

Il progetto nasce anche dalla volontà di imparare, di mettersi in gioco e conoscere nuove persone: “Noi giovani siamo sempre un po’ collocati come quelli che non voglio fare nulla e sempre con il cellulare. Che non hanno niente da dire. Con un progetto del genere ti devi informare, imparare a parlare, cercare dei contenuti. In questo modo ti crei un pensiero critico e lo provi a esporre con la tua prospettiva. E ci provi”.

Chiediamo come si siano avvicinate al progetto, Gloria: “Ho deciso perché avevo bisogno di impegnarmi in qualcosa. Avevo voglia di prendere posto da qualche parte. Mi è sempre piaciuto ascoltare la radio”. Se ci sono particolari caratteristiche per far parte di un progetto del genere, Alessia ci dice: “Senti Chi Parla si tratta di un progetto formativo, nessuno di noi è veramente esperto. Oltre a creare un gruppo di amicizie, c’è anche l’obiettivo di imparare”.

Alla solita e scomodissima domanda sul futuro del progetto, Alessia risponde: “Tra un anno speriamo di essere ancora qua, con una radio sempre più grande, che qualcuno ci ascolti e di migliorare sempre di più”. “L’idea – prosegue Gloria – è quella anche di poter diventare un giorno una radio anche di musica e da poter trasmettere in diretta”.

Senti Chi Parla è il progetto editoriale realizzato dai ragazzi di Nembro. Le rubriche sono disponibili ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Il palinsesto è così composto: Ciacole a merenda, Si dice in giro, Lib(e)ri tutti, Axò, Le tizie, Per un Pugno di ascolti, Local Guide, Novitizie e Playlist. Per non perdervi nulla, seguite Senti Chi Parla su Youtube, Spotify e Spreaker.