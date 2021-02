Sei mezzi dei Vigili del fuoco sono in azione dalle 22 di lunedì 8 febbraio per domare un incendio divampato in una falegnameria di via Volta a Orio al Serio.

L’incendio è divampato in una azienda di arredamenti e verniciature al civico 5. L’allarme è stato lanciato dai passanti.

di 5 Galleria fotografica incendio falegnameria orio al serio









Ancora ignote le cause delle fiamme. Impossibile per ora quantificare l’entità dei danni, che dalle prime informazioni sembrerebbero ingenti.

Fortunatamente non si registrano feriti.