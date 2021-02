Monopattini, casco obbligatorio? Bettoni, Aci: “Serve una regolamentazione, urgente”

“Il problema dei monopattini andrebbe collocato nel più vasto, complessivo e anche urgente problema della sicurezza stradale e a tale riguardo l’ACI da tempo va sollecitando che va trovata una regolamentazione”, così Valerio Bettoni, presidente dell’Automobile Club Bergamo, inserendosi nel dibattito innescato dal caso di Firenze sull’obbligatorietà di indossare il casco per chi guida un monopattino elettrico.

Nella città gigliata il sindaco ha introdotto pesanti multe differenziate tra centro abitato (da 42 a 173 euro) e fuori (da 87 a 344 euro). È una tematica calda, che è all’esame in molte grandi città, per esempio a Milano dove sono avvenuti numerosi incidenti alcuni dei quali molto gravi.

“Sono passati mesi – riprende Bettoni – da quando uscì il decreto governativo, su cui intervenimmo subito auspicando interventi e correttivi concordati e non episodici o isolati. Non si può rimanere spettatori di fronte a rischi che corrono tutti gli utenti della strada nell’incolumità personale, dai pedoni ai giovani e meno giovani che scelgono i monopattini elettrici negli spostamenti ai conducenti degli altri automezzi. Dobbiamo impegnarci per abbassare al massimo i rischi della circolazione e l’ACI si batte per far crescere il livello di sicurezza generale”.