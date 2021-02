Lotteria degli scontrini: come partecipare e quali pagamenti sono esclusi

Dopo proroghe, rinvii e slittamenti, dal 1° febbraio 2021 è definitivamente partita la lotteria degli scontrini.

Al concorso possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che hanno generato il codice lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 1 euro. Non sono quindi ammessi gli acquisiti effettuati in contanti.

Per ogni acquisto cashless verranno prodotti dei “biglietti virtuali”, un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino.

Tuttavia è bene sapere che, oltre agli acquisti effettuati per mezzo di denaro contante, esistono numerose altre tipologie di acquisti esclusi dalla lotteria: gli acquisti di importo inferiore a un euro; gli acquisti effettuati online, gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione, le spese con giftcard, gli acquisti per biglietti del cinema, teatri e musei, l’acquisto di carburante e i parchimetri.

Ad ora restano inoltre esclusi gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.) e gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Per partecipare alla lotteria è necessario generare il proprio codice personale accedendo al portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, codice che dovrà essere comunicato all’esercente prima di ogni acquisto. Dal portale è possibile accedere alla propria area riservata e visionare gli scontrini registrati dal sistema lotteria.

Lo scontrino vincente premia sia l’acquirente che l’esercente e i premi si differenziano a seconda che l’estrazione sia annuale, mensile o settimanale.

A partire da giovedì 11 marzo prendono il via le estrazioni mensili e si ripeteranno ogni primo giovedì del mese successivo a quello di trasmissione dello scontrino, mentre per le estrazioni settimanali bisognerà attendere fino a giugno.

Dalla propria area riservata è possibile controllare le estrazioni e scoprire se si risulta essere vincitori di uno dei premi messi in palio. In questo caso apparirà un messaggio che avvisa dell’avvenuta vincita, l’importo vinto e la data entro la quale ritirare il premio. Le vincite sono comunicate anche tramite pec o, in assenza di quest’ultima, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per gli esercenti, invece, la comunicazione avviene tramite l’indirizzo richiamato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-pec.

Per riscuotere la vincita sarà necessario recarsi entro novanta giorni presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale provvederà a verificare che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronico. Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, di documentazione che attesti il pagamento attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale ad esempio l’estratto di conto corrente.