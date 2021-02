Il mea culpa di de Roon: “Atalanta inaccettabile, chiedo scusa ai tifosi”

Marten de Roon chiede scusa. Il centrocampista nerazzurro ha scritto un post sul proprio profilo Instagram rammaricandosi della rimonta subìta dall'Atalanta col Torino al Gewiss Stadium di Bergamo. "Quando si è in vantaggio 3-0 e si riesce a finire la partita con un punto, è solo a se stessi che si deve dare la colpa. Performance inaccettabile, scuse a tutti i tifosi", scrive in inglese il nazionale olandese, sotto una foto che lo ritrae insieme a Josip Ilicic davanti all'allenatore ospite Davide Nicola con Gian Piero Gasperini seminascosto.

Intervistato dall'ufficio stampa per i profili ufficiali della società, il compagno Rafael Toloi aveva già fatto il mea culpa: "Mezz'ora di grandissimo livello, poi abbiamo smesso di giocare concedendo troppo agli avversari. Non può succedere, giochiamo in tante competizioni - il parere del difensore brasiliano -. Dobbiamo pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia col Napoli in Coppa Italia e rivedere i nostri errori: abbiamo perso la marcatura nel secondo e nel terzo gol, giochiamo tante partite ma non è una scusa".