Con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo vediamo come inizierà la nuova settimana a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Sull’Europa Mediterranea rimane un’area depressionaria che fino a giovedì porterà a fasi alterne nubi e piogge sulla Lombardia, con neve sui monti. Il clima relativamente mite per la stagione avrà invece i giorni contati. Da venerdì si cambierà radicalmente registro con aria molto fredda che entrerà in Val Padana portando un calo importante delle temperature.

Lunedì 8 febbraio 2021

Tempo Previsto: Al mattino nubi su pianure e prime Prealpi mentre su Alpi ed Appennino avremo cielo poco nuvoloso. Tra la tarda mattina ed il primo pomeriggio aperture anche in pianura con clima mite per il periodo. Precipitazioni assenti in giornata. Dalla sera veloce aumento delle nubi a partire da sud con piogge in estensione dalla bassa Lombardia verso le medio-alte pianure nel corso della prima notte su martedì. Nubi in aumento anche su Prealpi e Alpi ma con fenomeni assenti o isolati.

Temperature: minime in pianura in calo e comprese tra 2 e 6°C. Massime in pianura in aumento su centro-ovest regione, stazionarie ad est e comprese tra 11 e 13°C.

Martedì 9 febbraio 2021

Tempo Previsto: cielo in prevalenza nuvoloso su pianure e prime Prealpi mentre avremo nubi meno compatte sull’area Alpina e sull’Appennino. Tendenza a diradamento delle nubi anche sulle pianure con qualche apertura. Precipitazioni assenti nella prima parte della giornata. Probabile aumento delle nubi nella seconda parte della giornata con piogge in estensione a tutta la regione e neve sopra i 1000-1300 m.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 2 e 6°C. Massime in pianura in lieve calo e comprese tra 10 e 12°C.

Mercoledì 10 febbraio 2021

Tempo Previsto: giornata perturbata con piogge diffuse su tutta la regione e neve sopra i 600-900 metri.

Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 2 e 6°C. Massime in pianura in calo e comprese tra 4 e 10°C con valori maggiori sull’area orientale della regione.