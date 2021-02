Fondazione della Comunità Bergamasca: il Consorzio dei pasticceri bergamaschi apre nuovo fondo

Il Presidente del Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi, Andrea Bonati, e il Presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca, Osvaldo Ranica, hanno firmato questa mattina il regolamento che istituisce un nuovo Fondo Patrimoniale presso la Fondazione.

Il Fondo CaPAB utilizzerà le rendite del proprio patrimonio e le donazioni raccolte per sostenere di iniziative di utilità sociale, promosse da organizzazioni senza fini di lucro, sul territorio bergamasco.

Il primo incontro tra la Fondazione e Andrea Bonati risale a due anni fa: in occasione della realizzazione del progetto “Distanze ravvicinate” a sostegno delle famiglie in Valle Imagna, Bonati si rende disponibile a ospitare presso la propria pasticceria il primo Caffè Sociale per anziani e a supportare la raccolta fondi per le iniziative del progetto. La collaborazione cresce e si rinsalda fino ad arrivare alla concretizzazione di una partnership che si mette a servizio di tutto il territorio bergamasco con azioni di solidarietà e supporto alla comunità.

“Fin dal suo insediamento” racconta Andrea Bonati “il nuovo direttivo del Consorzio ha avuto ben chiaro in mente uno dei suoi primari obiettivi: crescere facendo rete con altre importanti realtà qui radicate, che lavorano ogni giorno per portare beneficio al nostro territorio. La collaborazione con la Fondazione della Comunità Bergamasca va in questa direzione, e dà un importante segnale della rotta che il Consorzio ha scelto di seguire. Siamo convinti che il nostro lavoro può contribuire a fare del bene, e quello di oggi rappresenta un primo importante passo verso un futuro che ci vedrà ancora a fianco di molti altri progetti di welfare di iniziativa pubblica e privata”.

“Costruire forti legami con il territorio” afferma Osvaldo Ranica “è un obiettivo della Fondazione e l’apertura di questo nuovo Fondo ne è un segno tangibile. Possiamo mettere a disposizione struttura, competenze e relazioni e costruire insieme al Consorzio dei Pasticceri azioni di supporto a progetti sociali per la nostra comunità. Collaboreremo alla raccolta di nuove donazioni e all’individuazione di iniziative da finanziare per offrire al territorio tutto il sostegno di cui ha bisogno.

Sono felice di aver incontrato un gruppo di artigiani e professionisti che, anche in una situazione difficile come quella che stiamo attraversando, hanno scelto di inserire nella propria attività di Consorzio un’attenzione concreta di solidarietà verso la comunità. Un impegno che inizia oggi e che è destinato a durare nel tempo”.