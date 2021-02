Casahomewear, la plastica raccolta in mare diventa imbottitura per piumini e trapunte

La plastica che inquina i nostri mari diventa imbottitura per trapunte e piumini, così la società innovativa CASAhomewear, che utilizza la Realtà Aumentata per scegliere la biancheria della camera da letto, guarda alla sostenibilità con una linea ecosostenibile.

“Per imbottire una trapunta matrimoniale si impiegano 2 chili di fibra derivati da circa 75 bottiglie di plastica riciclata, ciò è possibile grazie al processo di estrusione: si fondono le scaglie di poliestere derivanti dalla plastica raccolta, per ricavare i polimeri che compongono prima il filato e poi la morbida, soffice e calda ovatta. Il risultato è un prodotto che ha la stessa consistenza ed emana lo stesso calore del piumino d’oca, ma rispetta l’ambiente e, fattore non secondario, costa molto meno” commenta Lara Corna, Responsabile Ricerca e Sviluppo Casahomewear.

“Si tratta di un progetto recycling friendly ed animal friendly. – continua Lara Corna – Le bottiglie, una volta raccolte in tutta Europa, vengono selezionate, lavate e ridotte a scaglie in uno stabilimento bergamasco certificato GRS (global recycled standard), a garanzia di una filiera controllata”.

I coordinati letto a brand Happidea sono sostenibili, made in Italy, realizzati 100% in fibre naturali, nessun filato sintetico derivante dal petrolio e le imbottiture da pet riciclato. Anche i packaging sono pensati per essere riciclabili, infatti le confezioni possono essere riutilizzate più volte e diventare fodere per cuscini o sacchi portabiancheria. Happidea utilizza coloranti ecocompatibili e completamente atossici per salvaguardare la salute del nostro territorio e garantire un ambiente più sano alle generazioni future.

Casahomewear è l’app per smartphone e tablet che coniuga la Realtà Aumentata con la Realtà Virtuale e l’uso del 3D per personalizzare l’acquisto della biancheria della camera da letto in tempo reale diventando così il designer della propria stanza. Come funziona? Basta inquadrare il letto con uno smartphone, scegliere le lenzuola preferite per la propria camera ed acquistare con un semplice click. All’interno dell’applicazione si potrà consultare in modo semplice e immediato l’intero catalogo di prodotti dell’omonimo negozio on line, scegliere il proprio preferito, visionarlo in 3D e passare all’acquisto.

Attraverso l’utilizzo dell’app Casahomewear, tutti avranno la possibilità di scegliere colore e fantasia di trapunte, piumini e cuscini scoprendo immediatamente se i prodotti selezionati rispecchiano i propri gusti e si adattano alla perfezione all’ambiente. Il tutto direttamente da smartphone o tablet nel comfort della propria casa.