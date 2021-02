Aeroporto, i sindaci del Tavolo unanimi: “La leadership resti pubblica e vicina al territorio”

All’unanimità i sindaci del Tavolo per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli hanno firmato un documento che sottolinea le preoccupazioni per un cambio al vertice della società di gestione (la Sacbo) e insieme chiarifica le istanze dei primi cittadini delle realtà direttamente coinvolte dallo scalo.

Senza divisioni partitiche, i sindaci in sostanza dichiarano la loro preferenza per un presidente di nomina pubblica e vicino alle istanze del territorio e sperano che Giovanni Sanga, da qualche giorno parlamentare, qualora incompatibile col ruolo di presidente (deciderà l’apposita Giunta a Roma) opti per restare al vertice del “Caravaggio”.

Ecco il documento.

L’aeroporto “Il Caravaggio” costituisce una della più importanti, se non la più importante, realtà economica presente in provincia di Bergamo, sia in termini di PIL, diretto e indotto, sia in termini occupazionali; esso rappresenta indubbiamente il principale volano per lo sviluppo e la valorizzazione dei tesori artistici e culturali della nostra terra, oltre che un’infrastruttura fondamentale per collegare e connettere le nostre aziende e i nostri territori al resto dell’Italia e dell’Europa.

Di tale realtà i Sindaci del Tavolo sono assolutamente consapevoli e hanno già più volte affermato il ruolo centrale che l’aeroporto rappresenta per il futuro dei loro Comuni, così come hanno altrettanto consapevolmente ribadito che i territori vadano tutelati e che la questione ambientale non può e non deve mai passare in secondo piano rispetto all’aspetto imprenditoriale ed economico.

In tal senso, a circa un anno dall’inizio della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, il Tavolo dei Sindaci si è riunito il giorno 8 febbraio per discutere sui prossimi sviluppi del Caravaggio e sull’auspicato ritorno alla normale operatività dello scalo, che inevitabilmente sarà accompagnata anche dalle criticità di natura ambientale.

Il 2020 è stato un anno drammatico, non solo dal punto di vista socio-sanitario, ma anche dal punto di vista economico, pertanto abbiamo accolto con entusiasmo lo stanziamento da parte del Governo di fondi destinati al nostro scalo che consentiranno di affrontare con maggior ottimismo il 2021 e, come abbiamo appreso da un’intervista rilasciata dal presidente della Sacbo Giovanni Sanga, di pianificare investimenti in infrastrutture e tecnologia per oltre 67 milioni euro.

Con altrettanta iniziativa e lungimiranza vorremmo fosse riservata da parte di Sacbo, analoga sensibilità nei confronti dei territori che ospitano l’aeroporto e che rappresentano stakeholders che oltre a godere dei benevoli impatti economici del Caravaggio, ne subiscono anche le conseguenze ambientali.

Dal confronto tra noi sindaci è stato ribadito il fatto che l’attenzione verso il territorio da parte del gestore aeroportuale non possa essere secondario a nessuna logica imprenditoriale, e in quest’ottica, visto il rapporto e il confronto costruttivo instauratosi con la Presidenza Sacbo negli ultimi anni, riteniamo fondamentale e strategico che la carica di Presidente debba essere ricoperta da una figura che, oltre ad avere l’elevato spessore manageriale richiesto dal ruolo, sia anche garanzia di rappresentanza e vicinanza al territorio bergamasco e alle sue istituzioni.

La necessità di tale rappresentanza in seno alla governance di Sacbo è oggi più che mai marcata e attuale anche in ragione delle recenti operazioni societarie che hanno visto buona parte della compagine sociale della Società allontanarsi da Bergamo; ricordiamo in tal senso che, l’ormai ex BPB, maggior azionista Sacbo, è stata incorporata da Intesa-San Paolo, cosi come l’ex Credito Bergamasco è entrato a far parte del Banco BPM e Italcementi è stata acquisita da HeidelbergCement.

Vero è che esiste ancora il Patto di Sindacato degli azionisti bergamaschi, nato a suo tempo proprio allo scopo di proteggere e tutelare gli interessi bergamaschi dalle insidie espansionistiche di operatori economici esterni, ma è altrettanto vero che l’anima bergamasca di Sacbo è ormai essenzialmente rappresentata dalla Provincia di Bergamo, dal Comune di Bergamo e dalla Camera di Commercio di Bergamo con quote azionarie minoritarie rispetto al resto dei soci.

D’altra parte è evidente che Sacbo, in quanto società a partecipazione pubblica che gestisce un’attività squisitamente pubblica, dovrebbe avere all’interno della propria governance una componente di interesse e di indirizzo pubblico che, nel rispetto del ruolo ricoperto, abbia la necessaria sensibilità nei confronti del territorio ed in effetti, negli ultimi anni, questa necessità è stata recepita dai soci e si è tradotta nella nomina di un Presidente, espressione della componente pubblica bergamasca e pertanto portatore degli interessi delle istituzioni e dei territori di loro espressione.

Il recente avvicendamento tra Maurizio Martina e Giovanni Sanga alla carica di deputato del Parlamento Italiano, potrebbe rendere necessaria, se il dottor Sanga opterà per il ruolo di parlamentare, la scelta di un nuovo Presidente di Sacbo; non è questo l’auspicio dei Sindaci, che pur sottolineando il pieno rispetto delle scelte di Giovanni Sanga, preferirebbe vi fosse continuità alla guida della Società.

Tuttavia, se un avvicendamento sarà necessario, i Sindaci auspicano la scelta di una figura in grado – per storia personale, curriculum e sensibilità – di rappresentare tanto gli interessi della Società, quanto quelli dei Comuni, dei loro territori e dei cittadini.

In ogni caso, vista l’attuale contingenza emergenziale e la conseguente situazione dell’aeroporto, riteniamo opportuno che l’eventuale passaggio del testimone si sostanzi con modalità e tempi utili e necessari ad assicurare la continuità strategica della Società e la costante interlocuzione con le istituzioni del territorio.

Il nostro appello, rappresenta chiaramente la preoccupazione di chi è orgoglioso e ben conscio di avere sul proprio territorio un’azienda fiore all’occhiello dell’imprenditoria bergamasca, un’azienda che siamo certi saprà superare questo drammatico momento determinato dall’emergenza sanitaria, un’azienda che i Comuni sapranno sostenere se non verrà interrotto il percorso del dialogo e del confronto sulle tematiche di sostenibilità ambientale, un’azienda che deve continuare ad essere espressione degli interessi, dell’impegno, dei sacrifici e della lungimiranza orobica che gli hanno permesso di raggiungere i risultati e gli obiettivi che hanno portato il Caravaggio ad essere il terzo aeroporto italiano.

