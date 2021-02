Seriate, auto in testacoda lungo la superstrada: ferita una donna

Una donna di 49 anni è rimasta ferita in modo non grave in seguito a un incidente che si è verificato intorno alle 14 di domenica (7 febbraio) lungo l’asse interurbano, nel territorio di Seriate, non lontano dall’Areoclub Taramelli.

La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per i rilievi di legge. Secondo le prime informazioni l’auto sulla quale viaggiava la donna, sarebbe finita in testacoda al centro della carreggiata, forse anche a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia.

Per i soccorsi sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica. La 49enne è stata trasportata alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nella zona si sono formate code e rallentamenti.