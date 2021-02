Obama da Fazio, Walter Zenga e la moglie dalla D’Urso: la tv del 7 febbraio

Per la prima serata in tv, domenica 7 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”, con Serena Rossi. Verranno proposti due episodi dal titolo “La vita è un morso” e “Un giorno brutto”. Nel primo, rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta da un nuovo caso, quello di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa infatti è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare…

Nel secondo, Irene cerca insistentemente Mina: per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei, e in un attimo la voce si sparge nel quartiere…

Su Canale5 alle 21.15 sarà la volta di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Walter Zenga ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio che sarà in studio insieme alla moglie (è la prima volta) Raluca Rebedea. E poi la metaformosi di Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. E ancora la rivelazione di Francesco Baccini sulla storia d’amore con Maria Teresa Ruta.

Quindi verrà trasmesso un audio choc sulla morte di Diego Armando Maradona, in studio il figlio del Pibe de Oro. E’ annunciato anche Juliano Mello, il fratello di Dayane Mello, modella finalista del Grande Fratello Vip 5. Juliano è stato colui che ha annunciato la morte del fratello Lucas (27 anni) sui social rimasto vittima di un incidente stradale in Brasile con la sua auto che si è schiantata contro un camion,

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Conseguenze”: due incidenti gravi impegnano gli operatori del 118: una pioggia di detriti ha devastato un edificio ed uno scontro tra due camion in un tunnel ha provocato un incendio letale…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà tra gli ospiti di stasera per un’intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia “Una terra promessa”, edita in Italia da Garzanti.

Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Sobibor – La grande fuga”; su Italia1 alle 21.15 “Deadpool 2”; su La5 alle 21.05 “Il miracolo di Natale di Maggie” e su Iris alle 21.10 “Il curioso caso di Benjamin Button”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “Hide and Seek”. Una bambina scompare mentre gioca a nascondino: è solo una delle tante vittime di un rapitore seriale su cui stanno indagando i detective Naumova e Shumov, entrambi con un passato traumatico alle spalle.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Le linci ed io, ritorno nei boschi – Parte 2”. Un viaggio nel cuore selvaggio della Russia, dove seguiremo il sorprendente recupero di quattro linci, cresciute in cattività, ed il loro ritorno nei boschi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai