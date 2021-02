Mondiali, il saluto di Sofia Goggia a Cortina d’Ampezzo: “Un peccato non essere al via”

Esser al via dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo erano un sogno che Sofia Goggia coltivava da anni.

Gareggiare all’ombra delle Tofane era infatti grande obiettivo stagionale della fuoriclasse bergamasca, un traguardo inseguito da mesi e preparato minuziosamente durante tutto l’inverno.

La sfortuna ha deciso però di accanirsi nuovamente sulla campionessa olimpica che, a pochi giorni dal via della kermesse iridata, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio al piatto tibiale del ginocchio destro.

Benchè la delusione per la mancata partecipazione non sia ancora completamente smaltita, la 28enne di Bergamo ha voluto essere presente alla cerimonia d’apertura della competizione internazionale.

In collegamento video con la “Perla delle Dolomiti”, la finanziera orobica ha voluto salutare tutti gli atleti presenti e far un augurio alle compagne di squadra, in procinto di iniziare la propria corsa alle medaglie.

“Sicuramente non è un momento facile per me dopo l’infortunio – ha confessato un’emozionata Sofia Goggia – Partecipare a questa manifestazione solo come ambassador è un dispiacere, ma so che sarà comunque un grande evento. Dietro le quinte c’è tanto impegno e mi godrò le gare, tifando per le mie compagne da casa”.

Nonostante l’assenza del pubblico e le numerose difficoltà causate dal Coronavirus, l’edizione 2021 dei Mondiali di sci alpino rimarrà nella storia, complice il grande lavoro svolto dagli organizzatori per portare in porto l’evento.

“In questi anni, anche per mezzo di grandi sacrifici, tutte le parti in causa hanno saputo mettere a segno un enorme lavoro per realizzare questi Mondiali che, sono sicuro, avranno un grande successo, anche se il meteo in questi giorni non è certo dei migliori – ha sottolineato il presidente federale Flavio Roda -. Non c’è dubbio che stiamo parlando di una manifestazione voluta da parte di tutti. A nome mio, e anche a nome di Gian-Franco Kasper, apriamo ufficialmente i 46esimi Mondiali di sci alpino di Cortina”.