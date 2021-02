Con il Centro Meteo Lombardo e il bollettino di Francesco Costa andiamo a scoprire come si concluderà il weekend a Bergamo sotto il profilo del tempo.

ANALISI GENERALE

L’arrivo di una profonda saccatura determina tempo instabile, a tratti perturbato, su buona parte del nostro Paese, con effetti più marcati sulle regioni settentrionali. La prossima settimana si prospetta tendenzialmente all’insegna dell’instabilità a causa del susseguirsi di alcune perturbazioni: fasi con nubi e precipitazioni sparse si alterneranno pertanto a fasi asciutte e soleggiate.

Domenica 7 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque, con piogge diffuse, in prevalenza di debole intensità, pur non escludendo locali rovesci moderati.

Nel pomeriggio possibile qualche temporanea ed effimera schiarita su Bresciano e Mantovano, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità, altrove cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, dapprima sporadiche e a carattere intermittente, poi dalla sera via via pù diffuse a partire dai settori occidentali, in prevalenza di debole intensità, salvo sui rilievi o a ridosso dei medesimi ove potrebbero assumere temporaneamente carattere di moderata intensità; nevicate sui rilievi oltre i 1300-1500 metri, con quota neve in calo dalla sera fin verso i 1000-1200 metri (anche sotto i 1000 metri sui settori limitrofi ai confini).

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C, massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 9° e 12°C

Lunedì 8 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino cieli in prevalenza nuvolosi o coperti con piogge deboli (localmente moderate) continue e diffuse su Alpi, Prealpi ed alta pianura; altrove fenomeni più sporadici e discontinui. Nevicate a partire dagli 800-1000 metri sulle Prealpi, 400-700 sui rilievi Alpini. Nel corso della mattinata i fenomeni tenderanno a scemare con schiarite via via più diffuse. Nel pomeriggio su tutta la Regione tendenza a cieli poco nuvolosi; nella sera-notte progressivo aumento della nuvolosità medio-alta con cieli da parzialmente nuvolosi a nuvolosi.

Temperature: temperature in diminuzione con valori minimi tra 3 e 6°C e massimi tra 8 e 12 °C.

Martedì 9 febbraio 2021

Tempo Previsto: cieli da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi per il transito di nubi da ovest verso est, in un contesto asciutto; verso sera nubi via via più compatte a partire dai settori occidentali con prime deboli precipitazioni possibili su questi ultimi.

Temperature: minime in calo con valori tra -1 e 3°c e massime stazionarie.