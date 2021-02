Harakiri Atalanta: il Toro rimonta tre reti

L’Atalanta si butta via e con sé getta al vento una vittoria casalinga con il Torino che, dopo i primi venti minuti, sembrava esser diretta verso Bergamo.

Nella prima parte di gara infatti la squadra di Gasperini, grazie anche ad una buona dose di fortuna, va sul 3-0 grazie alle reti di Ilicic,Muriel e l’autogol di Sirigu. Tre squilli che appaiono come una sentenza, una pietra tombale sull’intero match .

Peccato che le partite di calcio,fino a prova contraria, durino novanta minuti e, se non si mantiene la testa dentro al campo, possa accadere di tutto.

La Dea forse tenta di addormentare la sfida, ma di fatto stacca la spina e il Torino ne approfitta sul tramonto del primo tempo: Belotti e Bremer riaprono la gara, e per la formazione orobica è un brusco risveglio.

Nella ripresa la Dea fatica a destarsi dopo le due scoppole subite, solo Miranchuk prova a suonare la scossa colpendo il palo, mentre i granata danno sempre l’idea di pericolosità.

Il pareggio sembra nell’aria e, grazie a un calcio piazzato, arriva con Bonazzoli bravo ad anticipare tutti e infila Gollini.

Un 3-3 che ha il sapore amarissimo per l’Atalanta come un caffè senza zucchero, un pareggio che deve far riflettere senza arrivare a conclusioni affrettate.

Le pagelle

Gollini 6: L’ex portiere del Verona riesce a respingere la prima conclusione di Belotti in occasione del penalty, non riesce a ripetersi però sulla ribattuta del Gallo.

Toloi 6: Il sudamericano tiene senza mai perdere la bussola. È autore di un salvataggio provvidenziale su Zaza al 63′. Così come allo Stadio Maradona, statistiche alla mano, si conferma in testa per palle giocate (72).Viene ammonito, essendo diffidato salterà la trasferta di Cagliari.

Romero 6: Classica gara senza infamia e senza lode. Prestazione non esaltante, sicuramente sotto gli standard delle ultime sfide di ottima fattura.

Palomino 5,5: Prosegue il momento negativo per “El Tucumano”. Nel pomeriggio grigio di Bergamo l’argentino rovina un primo tempo non malvagio concedendo il penalty con una trattenuta su Belotti. Nonostante ciò, a fine gara, risulta il giocatore bergamasco con più palloni recuperati (9)

Gosens 7: Il teutonico si adatta a destra, ma il risultato non cambia: va in rete chiudendo sul secondo palo aiutato dall’errore di Sirigu. Da segnalare anche un grande salvataggio sulla linea di porta sul tentativo a rete di Murru.

De Roon 6,5: Lancio al bacio per Ilicic nell’occasione dell’1-0. Cerca di tenere sempre alta l’attenzione dei compagni usando anche interventi duri per suonare l’allarme. Mezzo voto in più per il messaggio finale lanciato sui social: la consapevolezza è il primo passo verso il miglioramento.

Pessina 6,5: Il monzese combatte e recupera, chiude primo tra tutti i 32 in campo per passaggi riusciti(89%). Ma non solo: tra le fila nerazzurre è secondo sia per chilometri percorsi che per palloni giocati. (Pasalic SV)

Ruggeri 5,5: Il duello con Singo è davvero uno di quelli tosti, l’esterno zognese si preoccupa di contenerlo e rilancia con il contagocce in fase di spinta. Sul 3-2 di Bremer è uno dei non pochi che rimane a guardare. (Djimsiti 5,5: l’albanese arriva in ritardo nel contrasto aereo con Bonazzoli)

Malinovskyi 5: Oltre alla grande giocata che dà il via all’azione del secondo sigillo orobico, per l’ucraino si confermano segnali negativi nella gestione dei palloni, nelle scelte di passaggio.(Lammers SV)

Ilicic 6: Lo sloveno arriva alla sufficienza grazie alla rete (sporca, ma sempre di gol si tratta) e all’ottimo passaggio filtrante per Muriel sul 3-0. Per il resto, il professore rimane dietro la lavagna e non sale molto in cattedra. (Miranchuk 6,5: Sicuramente subentra con il piglio giusto. Lancia Zapata verso la porta offrendogli un’ottima chance. Sfortunato nel incocciare il palo con un mancino diagonale che non avrebbe dato scampo a Sirigu.)

Muriel 6,5: Il colombiano conferma il suo essere determinante. Altro gol con lo scavetto sull’estremo difensore granata, e anche un “assist”(formalmente non lo è in quanto si tratta di autorete) a Gosens. (Zapata 4,5: Il numero 91 appare macchinoso, poco lucido e preciso nei suggerimenti ai compagni,sempre ben arginato dai vari Bremer e Nkoulou. Al 68′ detiene la palla gol per portare la Dea sul 4-2, ma spara alto in Curva Nord.)