L’ultimo bacio, Romeo e Giulietta o Il fuggitivo? La tv del 6 febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 6 febbraio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Affari Tuoi (viva gli sposi!)”. Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare mentre a guardia dei pacchi ci saranno 10 personaggi Vip. I pacchi conterranno soldi ma anche sorprese come l’ingresso di un ospite Vip che si esibirà per esaudire un desiderio di uno dei futuri sposi. Conduce Carlo Conti.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

RaiTre alle 21.45 proporrà la visione del film “L’Ultimo bacio”, di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli e Giorgio Pasotti. Il protagonista, Carlo è un trentenne in piena crisi sentimentale ed esistenziale, cosi come lo sono i suoi quattro amici, Adriano, Paolo, Alberto e Marco. È vero si sta sposando con la ventisettenne e romantica Giulia, ma quando incontra la diciottenne Francesca va in crisi. Anna, madre di Giulia, cinquant’anni con ventinove anni di matrimonio alle spalle ha paura di invecchiare e non si riesce a rassegnare al fatto che la sua giovinezza sia finita per sempre.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Promesse infrante”: la squadra indaga su un attentato avvenuto durante una manifestazione ambientalista. A Maggie viene proposto dal Vicedirettore un importante incarico sotto copertura…

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Non c’è due senza quattro”; su Italia1 alle 21.10 “Cattivissimo me 2”; su Rai4 alle 21.20 “Bushwick”; su Iris alle 21.10 “Il fuggitivo” e su Italia2 alle 21.10 “Videodrome”.

Su Rai5 alle 20.40 andrà in scena “Romeo e Giulietta – Una canzone d’amore”. Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di Romeo e Giulietta di William Shakespeare riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri. Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia ha inquadrato il grande classico con un radicale ribaltamento di prospettiva.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.