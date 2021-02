Ilicic segna ma non gira, Pessina non si risparmia, Palomino troppo discontinuo

GOLLINI 6: Risponde agli alti e bassi delle ultime prestazioni parando un rigore a Belotti che non serve perché i compagni si disinteressano sulla facile ribattuta.

TOLOI 5,5: Salva su Zaza al 17’ del secondo tempo con un intervento che vale un gol. Poi in coppia con Djimsiti non salta favorendo il pareggio del Toro. Nel tempo di recupero un suo intervento su Belotti al limite dell’area comporta una punizione pericolosa a testimonianza di una prestazione complicata. Diffidato, prende un giallo che gli costa la prossima.

ROMERO 6: Si attacca alla maglia del Gallo che lo salva dal giallo smentendo l’arbitro che deve ritornare sulla decisione. Chapeau al bergamasco Belotti, avversario irriducibile che Romero fatica a contenere.

PALOMINO 5: Ennesima ingenuità del suo campionario l’intervento su Belotti che vale rigore e giallo. Poi al 45’ rimedia solo in parte con un salvataggio decisivo. Discontinuità che a certi livelli non può esistere.

GOSENS 6,5: A destra poteva essere una incognita, accompagna tutte le azioni usando il sinistro . Per paradosso con un destro maldestro irride Sirigu ( 2-0) e di testa al 38’ salva sulla linea una iniziativa di Murru. Di certo l’unico a non staccare la spina e decisivo nelle due aree.

DE ROON 6: Inventa col destro un assist da 40 metri per il gol di Ilicic. Non riesce a dettare i tempi per mantenere possesso palla e risultato. Problema mentale o fisico? Vale anche per i compagni.

PESSINA 6: Fa il suo con semplicità, assist a Ilicic all’inizio del secondo tempo e tanto movimento che lo porta ad uscire stravolto.

PASALIC (Dal 39′ st) S.V.

RUGGERI 5: Un bella responsabilità (hanno fatto fuori Depaoli, Piccini e Mojica) che non ripaga soffrendo oltre misura Singo. Gasperini lo toglie all’intervallo perché appare non ancora pronto per la serie maggiore.

DJIMSITI 5,5: Poco reattivo partecipa al calo di intensità collettivo che attanaglia il gruppo.

MALINOVSKYI 5,5: Sua l’invenzione che porta al gol di Gosens. Poi tanta fatica, poca lucidità e troppe palle perse. Non trova più il tiro, quasi soffrisse di qualche problema fisico.

LAMMERS (Dal 32′ st) S.V.

ILICIC 5,5: Non pare in grande giornata. Danza poco e la palla non sempre lo accontenta seguendo i suoi movimenti, poi impallina con un destro sporco il povero Sirigu e trova libero Muriel per l’assist di giornata. Ma non riesce ad incidere come ci si aspetta da lui.

ZAPATA (Dal 12′ st) 5: Entra e fa sempre fatica. Ha l’occasione del 4-2 al 22′ del secondo tempo che spreca. Conferma che non è adatto ad entrare dalla panchina.

MURIEL 6: Chiamato Lucho, è sempre sentenza anche quando non parte dalla panchina. Implacabile davanti al portiere.

MIRANCHUK (Dal 12′ st) 6: Entra bene in partita, con più grinta e autorità finora non pervenute. Suo l’assist per Zapata al 22′ del secondo tempo, poi il suo sinistro magico finisce sul palo (30′ st) vanificando la vittoria.

GASPERINI 5: Se lasci fin troppo intendere che “la coppa conta di più” non stupirti del calo di tensione della squadra quando in vantaggio di tre reti stacca la spina. Troppi i punti regalati in questa stagione che alla fine costeranno. Sul pareggio di testa di Bonazzoli, al di là di Toloi e Djimsiti che stanno a guardare, perché sui calci di punizione la linea difensiva difende sempre dentro l’area favorendo l’avversario, piuttosto che rimanere alta sulla linea dell’area grande?