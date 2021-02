Le previsioni del tempo curate da Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Fino a stasera, sabato, correnti in quota mediamente occidentali interesseranno la Lombardia: tempo grigio e qualche schiarita sulle Alpi. Sabato sera si avvicina al nord Italia una perturbazione più organizzata che porterà un moderato peggioramento nella giornata di domenica. Da lunedì torna il bel tempo, anche se per poco. Clima decisamente mite per il periodo.

Sabato 6 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio coperto o molto nuvoloso su quasi tutta la regione, eccetto sui settori nord-orientali (alta Valtellina, contea di Livigno, Orobie e val Trompia) dove si potranno avere ampie schiarite. Nella sera-notte cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione. Fino al pomeriggio asciutto ovunque. Nella sera-notte piogge deboli o pioviggini continue sui settori occidentali (Varesotto, Milanese e Pavese) in estensione a tutta la regione. Nevicate deboli al di sopra dei 1700-1900 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C. Massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 9° e 12°C.

Domenica 7 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio possibile qualche temporanea ed effimera schiarita su Bresciano e Mantovano, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità, altrove cielo molto nuvoloso o coperto. Nella sera-notte coperto o molto nuvoloso ovunque. Al mattino piogge deboli diffuse ovunque, localmente moderate; nel pomeriggio e nella sera-notte precipitazioni deboli diffuse localmente moderate su Alpi e Prealpi. Nevicate da deboli a moderate su Alpi e Prealpi al di sopra dei 1300-1500 metri, su Appennino al di sopra dei 1400-1600 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 6° e 9°C. Massime stazionarie in pianura generalmente comprese tra 9° e 12°C

Lunedì 8 febbraio 2021

Tempo Previsto: al mattino da molto nuvoloso a nuvoloso con tendenza a schiarite a metà giornata. Nel pomeriggio su tutta la regione cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nella sera-notte progressivo aumento della nuvolosità medio-alta con estese velature su tutta la regione e cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, localmente la nuvolosità potrà risultare compatta. Al mattino piogge deboli (localmente moderate) continue e diffuse su Alpi, Prealpi ed alta pianura, in esaurimento dalla tarda mattinata; altrove probabilmente asciutto. Nel pomeriggio e nella sera-notte assenza di precipitazioni ovunque. Nevicate da deboli a moderate al di sopra dei 1000-1200 metri.

Temperature: minime in moderata o forte diminuzione in pianura per lo più comprese tra 1° e 6°C. Massime in lieve diminuzione in pianura generalmente comprese tra 8° e 11°C.