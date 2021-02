Atalanta-Torino, la diretta del match

Torna il campionato e l’Atalanta ospita il Torino di Davide Nicola.

Gasperini opera un turn-over blando in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia di mercoledì col Napoli: sulla mediana Pessina e non Freuler, davanti Muriel e non Zapata, con Ilicic e Malinovskyi.

La diretta del match:

Il secondo tempo

94′- Finisce qua: 3-3 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino.

93′- Verdi da fuori, para a terra Gollini! Che rischio per l’Atalanta.

90′- Ci saranno 4′ di recupero.

87′- Toloi stende Belotti: ammonito pure lui. Era diffidato il brasiliano, salterà il Cagliari.

86′- Subito ammonito Pasalic per un entrata in ritardo su Belotti.

85′- Cambia Gasperini: dentro Pasalic per Pessina.

84′- Bonazzoli trova il gol del 3-3: punizione di Verdi e colpo di testa dell’ex attaccante dalla Samp, che beffa Gollini.

78′- Quarto cambio per l’Atalanta: esce Malinovskyi, entra Lammers.

77′- Palo clamoroso di Miranchuk! Il russo incrocia col sinistro: palla sul montante con Sirigu battuto!

70′- Traversa di Singo! L’esterno granata con un esterno destro da fuori colpisce la parte arta del legno con Gollini battuto!

68′- Zapata! Il colombiano non trova la porta da ottima posizione, ben servito da Miranchuk.

58′- Doppio cambio Atalanta: fuori Muriel e Ilicic, dentro Zapata e Miranchuk.

51′- Break del Torino: Zaza col destro, palla che termina a lato.

45′- Si riparte: Gasperini inserisce Djimsiti al posto di Ruggeri.

Il primo tempo

47′- Finisce qua il primo tempo: Atalanta-Torino 3-2.

46′- Il Toro la riapre! Bremer risolve una mischia nata nell’area nerazzurra.

45′- Ci saranno 2′ di recupero.

42′- Para il rigore Gollini, ma sulla ribattuta non sbaglia una seconda volta Belotti: 3-1.

41′- Palomino stende Belotti in area: calcio di rigore per il Torino! Ammonito il difensore nerazzurro.

38′- Miracolo di Gosens! Il tedesco sulla riga di porta salva di testa sul tiro di Murru che, con un tocco morbido, aveva superato Gollini.

34′- Attenzione! Belotti dice al direttore di gara che il fallo non c’era! Ammonizione tolta al difensore della Dea: grandissimo gesto del Gallo Belotti.

33′- Giallo per Romero, che ha appena steso Belotti.

21′- MURIEL! E SONO TRE! Il colombiano, lanciato in profondità da Ilicic, ci prova una prima volta col mancino, Sirigu para e Muriel deposita il rete la corta respinta del portiere granata.

19′- GOSENS! RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Cross basso dalla sinistra di Muriel per il laterale tedesco, che sbuca sul secondo palo e fa due!

15′- IL VAR ASSEGNA IL GOL! ATALANTA IN VANTAGGIO! Sul lancio di de Roon Ilicic si trova tutto solo davanti a Sirigu, che batte con un destro “sporco”.

14′- Gol di Ilicic, ma sul lancio di de Roon lo sloveno viene pizzicato in fuorigioco: controlla la Var.

7′- La prima occasione della partita è sul piede sinistro di Zaza: per fortuna della difesa nerazzurra la girata del centravanti granata termina di poco sul fondo.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, de Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Zaza, Belotti. All. Nicola.