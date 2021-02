Via Rosa, approvato il progetto di sistemazione del marciapiede

Il Comune di Bergamo interverrà per la risistemazione del marciapiede di via Gabriele Rosa, nei pressi dell’intersezione con via Gavazzeni e via Piatti, nei prossimi mesi: un intervento del valore di 100mila euro e della durata di circa un mese e mezzo, necessario per ripristinare le aree pedonali in ingresso al quartiere di Boccaleone provenendo dal polo scolastico a sud dello scalo ferroviario.

Nei mesi scorsi il Comune era intervenuto per tagliare, su segnalazione dei residenti, alcune piante che si trovavano proprio lungo il marciapiede, che è stato poi transennato per motivi di sicurezza, visto che il muro di sostegno rischia a tutt’oggi di crollare.

Ora l’Amministrazione interviene per risanare il camminamento, un intervento richiesto dai residenti e sicuramente utile agli studenti del polo scolastico di via Gavazzeni e via Europa.

L’intervento prevede l’estirpazione delle ceppaie e della vegetazione infestante, la rimozione del parapetto esistente e la demolizione e ricostruzione dei due tratti di muro a cavallo del civico n.3, verso l’incrocio e verso il civico n.5. Le opere prevedono, la realizzazione di un nuovo muro di sostegno in calcestruzzo armato e il nuovo parapetto in acciaio zincato.

Il cantiere avverrà su un tratto di strada molto trafficato e percorso dal trasporto pubblico: si cercherà quindi di arrecare il minor disagio possibile, organizzando le operazioni ed i tempi semaforici in modo da non inibire il doppio senso di marcia. Ciò avverrà attraverso l’installazione di una palina semaforica provvisoria, in posizione arretrata rispetto all’incrocio con via Alfredo Piatti e mediante il coordinamento dei tempi semaforici dei due impianti presenti. Nel caso questo non fosse sufficiente o in occasione del transito di mezzi particolari, si ricorrerà alla presenza aggiuntiva di movieri.

“Abbiamo realizzato il progetto – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – nel minor tempo possibile, ben sapendo quando sia utile questo marciapiede per l’accesso al quartiere di Boccaleone. Ora partiremo, sempre il prima possibile, con il cantiere, abbiamo agito con la massima urgenza per la sistemazione del marciapiede”.