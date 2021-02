The good doctor, La cucina di Sonia o Quarto grado? La tv del 5 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 5 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

La7D alle 21.10 trasmetterà “La cucina di Sonia”, la trasmissione di cucina di Sonia Peronaci, la fondatrice di Giallo Zafferano.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mai più come prima”: una paziente di Morgan è incinta di due gemelli, ma ha forti dolori addominali. Shaun, dopo aver chiesto un consiglio a Glassman, decide di cambiare atteggiamento nei confronti dei nuovi specializzandi…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno protagonisti su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia 1 alle 21.15 verrà proposta una nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La 7 alle 21.15 spazio a “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Bouncer L’infiltrato”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Legami di sangue”; su Iris alle 21.10 “I ponti di Madison County” e su Italia2 alle 21.10 “Zombies – La vendetta degli innocenti”.

Rai5 alle 20.55 proporrà “Art night – David Hockney”. Dal suo debutto, David Hockney è stato un artista in continuo dialogo con la sua epoca, sfruttando ogni mezzo, formato e supporto a sua disposizione. A seguire, “Ombre elettriche”: Angeli, Festa, Schifano, gli artisti che hanno anticipato, vissuto e assorbito il gli anni ’60 da protagonisti.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

