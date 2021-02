Ristoranti aperti la sera in zona gialla: sì del Cts, ora decide il Governo

Arriva dal Comitato tecnico scientifico il primo via libera all’apertura serale dei ristoranti in zona gialla, seppur con alcune restrizioni.

Venerdì 5 febbraio anche Regione Lombardia ha chiesto al Governo di “intraprendere ogni utile azione ” finalizzata a tenere aperti i ristoranti fino alle 22 “nel rispetto, ovviamente, delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia”. Lo ha fatto attraverso una lettera formale presentata dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. I vertici della Regione definiscono “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto”, in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”.

I ristoranti

Secondo il Cts si devono mantenere le mascherine obbligatorie e il distanziamento di 1 metro tra i tavoli e nei luoghi di passaggio. Bisogna anche mantenere un numero massimo di persone al tavolo – quattro se non si tratta di conviventi – e il bollino da esporre all’ingresso per il numero massimo di capienza del locale.

I bar

Per il servizio al banco deve rimanere la distanza di un metro tra le persone e provvedimenti per evitare gli assembramenti di persone in fila alla cassa o in attesa di essere servite. Niente buffet e vanno evitate anche le carte da gioco e i giornali.