Primo weekend in zona gialla: fari puntati su Città Alta e via XX Settembre

Il primo weekend da zona gialla è alle porte. Anche a Bergamo.

Tutte le grandi città hanno varato piani sicurezza ad hoc per evitare le scene di folla e assembramento che appena una settimana fa, alla vigilia dell’addio al rosso e arancione, hanno invaso i social network. Folle e assembramenti che, in alcuni casi, si sono trasformati in feste a cielo aperto e, addirittura, risse. A Roma, come a Milano o Firenze, i controlli saranno intensificati principalmente nei luoghi della movida o nei centri storici.

A Bergamo mercoledì è andata in scena una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel quale si è deciso di rafforzare i controlli nelle zone considerate maggiormente a rischio: la Corsarola di Città Alta, in primis, una delle vie maggiormente frequentate nei giorni festivi, ma anche la strada dello shopping per eccellenza che comprende via XX Settembre e via Sant’Alessandro, ma anche le vicine via Sant’Orsola e via Tiraboschi.

Controlli previsti anche in piazza della Libertà, zona considerata comunque meno critica rispetto alle altre sopra citate.