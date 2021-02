Mondiali juniores, la Nazionale Italiana convoca la scalvina Lucia Isonni

Lo sci di fondo bergamasco torna a sognare una medaglia mondiale.

La rassegna iridata dedicata alle juniores vedrà protagonista anche Lucia Isonni, neo-campionessa italiana nello sprint a coppie in tecnica libera.

Reduce da un ottimo inizio di stagione, la 17enne di Schilpario ha stupito i tecnici della Nazionale nel corso della rassegna tricolore andata in scena a Clusone, bissando il titolo ottenuto nell’individuale in skating.

In grado di cogliere un podio in Alpen Cup, la portacolori dello Sci Club Schilpario proverà a mettersi in mostra nel corso della kermesse in programma a Vuokatti a partire dal 9 febbraio prossimo.