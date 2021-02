I Vigili del fuoco con APS (Auto Pompa Serbatoio) del distaccamento di Dalmine e l’auto scala della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incendio tetto in via Arrigo Boito a Mozzo intorno alle 4.20 di venerdì 5 febbraio.

Secondo una prima analisi dei Vigili del fuoco l’incendio sarebbe partito dalla canna fumaria che ha compromesso buona parte del tetto.

di 4 Galleria fotografica Incendio a Mozzo







Fortunatamente non c’è nessun ferito. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’abitazione e hanno bonificato tutta l’area circostante.