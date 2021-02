In casa una serra con 33 piante di marijuana: guarda il blitz della polizia locale

Aveva nella sua casa di via Alberto da Prezzate, a Bergamo, una organizzatissima coltivazione di marijuana, 33 piante e quasi 4.000 euro in contanti: è stato così arrestato nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio R.M., 41 anni, per coltivazione, produzione, raffinazione finalizzata alla cessione o alla vendita di sostanza stupefacente.

L’intervento della Polizia Locale era partito per controllare una semplice segnalazione di musica trasmessa ad alto volume, ma l’odore di marijuana che proveniva dall’appartamento di R.M. ha richiamato l’attenzione degli agenti, che, non appena aperta la porta, hanno intravisto subito un contenitore in vetro contenente marijuana.

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato altri contenitori in vetro, una busta contenente 100, 72 grammi di marijuana, bilancino di precisione, 5 serre allestite per la coltivazione con impianti di irrigazione, illuminazione, ventilazione ed essiccazione professionali con 33 piante e 3.640 euro in contanti.

Su disposizione del pubblico ministero R.M. è stato messo agli arresti domiciliari, poi sottoposto alla direttissima nella mattinata di giovedì. L’arresto è stato convalidato e R.M. è stato rinviato a giudizio.